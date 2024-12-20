Как вести себя с котом, чтобы он стал добрее? Следуйте этим простым правилам

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Зоосфера

Как правильно общаться с агрессивной кошкой

Иногда требуется терпение и время, чтобы подружиться с бесконтактной кошкой. Обеспечьте животному тихое место. Это позволит кошке чувствовать себя более комфортно и безопасно.

Рыжий кот спит на постели
Фото: commons.wikimedia.org by Izemeh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Рыжий кот спит на постели

Не заставляйте животное покидать переноску, если оно этого не хочет. Вы можете использовать переноску как лежанку, пока кошка боится уходить. Положите туда мягкую подстилку.

Не стоит трогать кошку на пике агрессии. Это небезопасно не только для животного, но и для вас. Животное может находиться в сильном стрессе и поцарапать или укусить вас.

Начните регулярно заходить в комнату, чтобы кошка привыкла к вашему запаху и присутствию. Разговаривайте и играйте со своим питомцем. Прикасайтесь к ней, когда кошка привыкнет к вам и даст разрешение.

Как избавиться от агрессии у кошки

Когда кошка подает хозяину сигналы агрессии, то нужно позволить животному спрыгнуть с ваших колен или дать ему возможность уйти, не обращая внимания, пока поведение питомца не изменится.

Если между кошками есть агрессия, нужно разлучить их и держать агрессивную кошку в другом месте.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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