Почему собаки и кошки конфликтуют? Названа главная причина такого поведения

1:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Миф против реальности

Вопреки распространенному мнению, что все собаки и кошки ненавидят друг друга, важно признать, что необязательное правило.

Фото: flickr.com by Peretz Partensky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кошка с собакой

Собаки и кошки могут установить тесные связи и стать лучшими друзьями при определенных обстоятельствах. Тем не менее присущие им различия в поведении и прошлый опыт могут создать проблемы.

Добыча

Собаки, особенно определенные породы, обладают сильным природным охотничьим инстинктом из-за их исторической роли охотников. Такие породы, как грейхаунды, ретриверы и таксы, когда-то ценились за погоню за мелкой добычей. Несмотря на то, что большинство одомашненных собак больше не охотятся, их инстинкт преследования остается. Коты вызывают у собак реакцию погони.

Инстинкт

Когда кажется, что собака "ненавидит" кошку, этим часто движет инстинкт, а не подлинная враждебность. Сама погоня удовлетворяет врожденные желания собаки, даже если она не знает, что делать с кошкой, когда ее поймает.

Поэтому речь идет не столько о ненависти, сколько о следовании своим природным наклонностям.

Подводя итог, можно сказать, что, хотя собаки и кошки не всегда сходятся во взглядах, понимание их инстинктов и обеспечение позитивного взаимодействия может помочь улучшить отношения между этими пушистыми компаньонами.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



