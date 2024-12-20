Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Идеальная рыба для диеты и фигуры: в чем секрет
Какие растения губят туи: правила соседства в саду
Совфед одобрил закон, увеличивающий штрафы за нарушение ряда ПДД
Ушли одни — пришли другие: Путин заявил о взлёте отечественного бизнеса после ухода иностранных компаний из РФ
Тренер Ходырев объяснил пользу упражнения берёзка
Рассказываем, можно ли сажать разные сорта картофеля на грядке
Путин ответил на вопросы блогера-миллионника Влада Бумаги о замедлении YouTube
5 секретов, как сохранить молодость после 40
Новый этап в медицине: как российские учёные меняют подходы к лечению тромбозов

Почему собаки и кошки конфликтуют? Названа главная причина такого поведения

1:26
Зоосфера

Миф против реальности

Вопреки распространенному мнению, что все собаки и кошки ненавидят друг друга, важно признать, что необязательное правило.

Кошка с собакой
Фото: flickr.com by Peretz Partensky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кошка с собакой

Собаки и кошки могут установить тесные связи и стать лучшими друзьями при определенных обстоятельствах. Тем не менее присущие им различия в поведении и прошлый опыт могут создать проблемы.

Добыча

Собаки, особенно определенные породы, обладают сильным природным охотничьим инстинктом из-за их исторической роли охотников. Такие породы, как грейхаунды, ретриверы и таксы, когда-то ценились за погоню за мелкой добычей. Несмотря на то, что большинство одомашненных собак больше не охотятся, их инстинкт преследования остается. Коты вызывают у собак реакцию погони.

Инстинкт

Когда кажется, что собака "ненавидит" кошку, этим часто движет инстинкт, а не подлинная враждебность. Сама погоня удовлетворяет врожденные желания собаки, даже если она не знает, что делать с кошкой, когда ее поймает.

Поэтому речь идет не столько о ненависти, сколько о следовании своим природным наклонностям.

Подводя итог, можно сказать, что, хотя собаки и кошки не всегда сходятся во взглядах, понимание их инстинктов и обеспечение позитивного взаимодействия может помочь улучшить отношения между этими пушистыми компаньонами.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Горячий напиток, который может стать причиной серьёзных заболеваний
Еда и рецепты
Горячий напиток, который может стать причиной серьёзных заболеваний Аудио 
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Садоводство, цветоводство
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки Аудио 
Популярное
Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян

Наследник Павла Прилучного не захотел делать фото рядом с мачехой Зепюр Брутян.

Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Грецкий орех — дерево, которое нельзя сажать рядом с домом
Горячий напиток, который может стать причиной серьёзных заболеваний
Сводка с фронта: Киев заявил, что корейцам сжигают лица, Курск — самое большое кладбище техники НАТО в мире Дмитрий Плотников Путин оценил ситуацию в Сирии, не исключая, что часть заберёт Израиль, а другую - Турция Любовь Степушова Динозавры проели своё будущее  Игорь Буккер
В США прокомментировали уничтожение четырёх Patriot и радара ПВО на Украине
Овердрайв — забытая функция, которая до сих пор спасает водителей
Этот салат с ананасами станет хитом новогоднего стола
Этот салат с ананасами станет хитом новогоднего стола
Последние материалы
Какие растения губят туи: правила соседства в саду
Совфед одобрил закон, увеличивающий штрафы за нарушение ряда ПДД
Ушли одни — пришли другие: Путин заявил о взлёте отечественного бизнеса после ухода иностранных компаний из РФ
Тренер Ходырев объяснил пользу упражнения берёзка
Рассказываем, можно ли сажать разные сорта картофеля на грядке
Путин ответил на вопросы блогера-миллионника Влада Бумаги о замедлении YouTube
5 секретов, как сохранить молодость после 40
Новый этап в медицине: как российские учёные меняют подходы к лечению тромбозов
Настоящая или фальшивая? Простые способы проверить красную икру
Назван продукт, снижающий риск онкологических заболеваний
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.