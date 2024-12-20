Почему кошка не даёт себя погладить? Обратите внимание на эти причины

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Почему кошка не позволяет себя гладить

Как правило, такое бывает, если кошка плохо социализирована или у животного был крайне негативный опыт общения с человеком.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кот с хозяином

Чаще всего кусаются кошки, которые живут на улице. Они не привыкли к контакту с человеком или имеют негативный опыт такого общения.

Порода также играет большую роль. Некоторые породы не такие ласковые, как другие. Если у вас есть сиамская или британская кошка, не стоит удивляться, что ваш питомец не всегда позволяет себя гладить.

Болезнь также может быть причиной. Кошки могут чувствовать себя некомфортно или даже причинять боль, когда вы к ним прикасаетесь. Если ваш питомец всегда был ласковым, но вдруг его поведение изменилось, это повод обратиться за консультацией к ветеринару. Ведь это могут быть симптомы каких-либо нарушений в организме или заболеваний.

Кроме того, животное может устать от вашей ласки. Кошка всегда проявляет себя, если ей что-то не нравится: напрягается, перестает мурлыкать, крутит ушами и виляет хвостом из стороны в сторону.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



