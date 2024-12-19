Почему собака может быть агрессивной к детям? Названы главные причины

0:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Почему собака агрессивна по отношению к детям

Собака считает, что находится на более высокой ступени в иерархии и воспринимает ребенка как молодое животное, нарушившее закон стаи.

Фото: unsplash.com by Justin Veenema, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака с игрушкой

Если собака считает, что ребенок имеет более низкий статус, то она имеет право силой поставить ребенка на свое место. Поэтому важно обеспечить безопасность маленьких детей рядом с животными.

Иногда агрессия по отношению к детям — это типичное поведение животных, вызванное страхом. Собаки терпимо относятся к нахождению рядом маленького члена семьи до тех пор, пока малыш не начнет приставать. В этом случае агрессия — это реакция на неприятный раздражитель.

Еще одной причиной агрессии является конкуренция, также называемая доминирующей агрессией.

Уточнения

Агрессия (биология) — поведение животных, выражающееся в действии по направлению или же угрозе нападения (агрессивных демонстрациях) на особей своего (реже чужого) вида, связанное с эмоциями страха, ярости и т. п.



