Собака считает, что находится на более высокой ступени в иерархии и воспринимает ребенка как молодое животное, нарушившее закон стаи.
Если собака считает, что ребенок имеет более низкий статус, то она имеет право силой поставить ребенка на свое место. Поэтому важно обеспечить безопасность маленьких детей рядом с животными.
Иногда агрессия по отношению к детям — это типичное поведение животных, вызванное страхом. Собаки терпимо относятся к нахождению рядом маленького члена семьи до тех пор, пока малыш не начнет приставать. В этом случае агрессия — это реакция на неприятный раздражитель.
Еще одной причиной агрессии является конкуренция, также называемая доминирующей агрессией.
Агрессия (биология) — поведение животных, выражающееся в действии по направлению или же угрозе нападения (агрессивных демонстрациях) на особей своего (реже чужого) вида, связанное с эмоциями страха, ярости и т. п.
Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.