Кинолог из Великобритании поделился своими мыслями о самых популярных породах собак.
Уилл Атертон, который уже много лет занимается дрессировкой животных, привлек более 900 тысяч подписчиков в своих аккаунтах в социальных сетях. В его личном рейтинге первое место занимает лабрадор-ретривер, которого он с гордостью называет "королем собак".
Атертон отметил, что если бы ему пришлось выбирать всего одну породу на всю жизнь, он бы выбрал именно лабрадора. На втором месте в его списке расположилась итальянская порода кане-корсо, чьи предки — неаполитанские мастифы, передает Daily Mirror.
Третью позицию в своем рейтинге кинолог отдал немецким овчаркам. Он отметил, что эта порода является универсальной: они не только замечательные компаньоны, но и блестящие защитники.
Англи́йский масти́ф (англ. English Mastiff) — старинная английская порода догообразных собак, крупнейший дог Европы и самый большой из мастифов.
Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.