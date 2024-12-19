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Кинолог назвал 3 лучших сторожевых породы собак

0:56
Зоосфера

Кинолог из Великобритании поделился своими мыслями о самых популярных породах собак.

Глаз собаки
Фото: flickr.com by Гигантвермин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Глаз собаки

Уилл Атертон, который уже много лет занимается дрессировкой животных, привлек более 900 тысяч подписчиков в своих аккаунтах в социальных сетях. В его личном рейтинге первое место занимает лабрадор-ретривер, которого он с гордостью называет "королем собак".

Атертон отметил, что если бы ему пришлось выбирать всего одну породу на всю жизнь, он бы выбрал именно лабрадора. На втором месте в его списке расположилась итальянская порода кане-корсо, чьи предки — неаполитанские мастифы, передает Daily Mirror.

Третью позицию в своем рейтинге кинолог отдал немецким овчаркам. Он отметил, что эта порода является универсальной: они не только замечательные компаньоны, но и блестящие защитники.

Уточнения

Англи́йский масти́ф (англ. English Mastiff) — старинная английская порода догообразных собак, крупнейший дог Европы и самый большой из мастифов.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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