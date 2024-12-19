Зачем зимой обрабатывать питомцев от блох и клещей?

1:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Блохи ведут активный образ жизни круглый год, обитая в подвалах жилых домов. Клещи же предпочитают жить в укромных местах, таких как теплотрассы, вольеры, подстилки и другие места.

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Яйца и личинки блох могут выжить даже при низких температурах, а клещи способны атаковать в солнечный зимний день. Поэтому обработка от паразитов должна проводиться регулярно и круглогодично, чтобы обеспечить надежную защиту вашего любимца от неприятных последствий.

В качестве основных средств против клещей рекомендуют использовать капли на холку или жевательные таблетки:

— Капли можно применять для животных, начиная с двухмесячного возраста. Они начинают действовать на вторые сутки после нанесения. Важно помнить, что в течение 5 часов после обработки не следует гладить животное и выпускать его в прайд, чтобы другие питомцы не слизали препарат.

— Таблетки подходят для животных старше 8 недель и весом от 2 кг. Они начинают действовать уже через 4 часа после приема.

Обратите внимание, что для щенков дозировка может быть увеличена при повторной обработке, так как их вес постоянно растет.

Рекомендуется ежемесячно обрабатывать спреями плинтуса, придверные коврики и межквартирное пространство. Это поможет предотвратить повторное заражение вашего питомца.

Уточнения

Блохи — отряд кровососущих насекомых с полным превращением, нередко являющихся переносчиками различных возбудителей болезней человека и животных.

