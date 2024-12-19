Кровь в кале питомца: причины, диагностика и лечение

Появление крови в стуле питомца может быть симптомом многих серьёзных заболеваний. Классифицировать их можно по ряду признаков.
Критерии для классификации таких состояний:
По цвету:
– Красная (иногда темно-красная или бордовая) – обычно наблюдается при колитах и проктитах.
– Чёрная (мелена) – может возникать при кровотечениях в тонком отделе кишечника или желудке.
По характеру:
– Острые
– Хронические
К числу острых состояний относятся тяжелые геморрагические колиты и гастроэнтериты, которые часто сопровождаются обильным выделением крови и диареей. Их причины могут включать панкреатит, пищевые или токсические отравления, в том числе антикоагулянтами, а также серьезные инфекции, такие как парвовирусный энтерит/панлейкопения, инфекционный гепатит собак и чума плотоядных.
В таких случаях животное нуждается в немедленном обращении к врачу и стационарном лечении до стабилизации состояния.
Хронические состояния с периодическими обострениями часто вызываются паразитарными инвазиями (гельминтами и простейшими), некоторыми инфекционными заболеваниями и новообразованиями кишечника.
Для диагностики состояний, сопровождающихся появлением крови в кале у животных, могут быть назначены следующие анализы:
Яйца гельминтов и простейшие в кале методом флотации (код 402)
Лямблиоз ПЦР (код 018)
Криптоспоридиоз ПЦР (код 014)
Коронавирусный гастроэнтерит ПЦР (код 015)
Трихомоноз кошек ПЦР (код 096)
В некоторых случаях может быть рекомендовано сдать профиль бактериальных кишечных инфекций методом ПЦР (код 6968).
Кроме адресных исследований, также назначаются общие анализы для оценки состояния животного в целом:
Клинический анализ крови (код 201)
Биохимический анализ крови (стандартный или расширенный, коды ВС1 или ВС2)
Также может потребоваться рентгеновское исследование для исключения контрастных инородных тел и УЗИ брюшной полости.
При хроническом течении, когда в кале периодически появляется небольшое количество алой крови, что характерно для вялотекущих колитов, чаще всего встречаются гельминтозы в сочетании с бактериальными и/или вирусными инфекциями. По отдельности эти заболевания редко вызывают подобные симптомы.
Терапия подбирается в зависимости от установленного диагноза. Часто требуется применение противопаразитарных средств, а иногда не обойтись без использования антимикробных или антибактериальных препаратов.
План диагностики в каждом конкретном случае определяется ветеринарным врачом на основании данных анамнеза и клинического обследования. После получения результатов исследований подбирается оптимальная терапия.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.