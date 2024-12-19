Кровь в кале питомца: причины, диагностика и лечение

3:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Появление крови в стуле питомца может быть симптомом многих серьёзных заболеваний. Классифицировать их можно по ряду признаков.

Фото: unsplash.com by Andrew Branch, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака

Критерии для классификации таких состояний:

По цвету:

– Красная (иногда темно-красная или бордовая) – обычно наблюдается при колитах и проктитах.

– Чёрная (мелена) – может возникать при кровотечениях в тонком отделе кишечника или желудке.

По характеру:

– Острые

– Хронические

К числу острых состояний относятся тяжелые геморрагические колиты и гастроэнтериты, которые часто сопровождаются обильным выделением крови и диареей. Их причины могут включать панкреатит, пищевые или токсические отравления, в том числе антикоагулянтами, а также серьезные инфекции, такие как парвовирусный энтерит/панлейкопения, инфекционный гепатит собак и чума плотоядных.

В таких случаях животное нуждается в немедленном обращении к врачу и стационарном лечении до стабилизации состояния.

Хронические состояния с периодическими обострениями часто вызываются паразитарными инвазиями (гельминтами и простейшими), некоторыми инфекционными заболеваниями и новообразованиями кишечника.

Для диагностики состояний, сопровождающихся появлением крови в кале у животных, могут быть назначены следующие анализы:

Яйца гельминтов и простейшие в кале методом флотации (код 402)

Лямблиоз ПЦР (код 018)

Криптоспоридиоз ПЦР (код 014)

Коронавирусный гастроэнтерит ПЦР (код 015)

Трихомоноз кошек ПЦР (код 096)

В некоторых случаях может быть рекомендовано сдать профиль бактериальных кишечных инфекций методом ПЦР (код 6968).

Кроме адресных исследований, также назначаются общие анализы для оценки состояния животного в целом:

Клинический анализ крови (код 201)

Биохимический анализ крови (стандартный или расширенный, коды ВС1 или ВС2)

Также может потребоваться рентгеновское исследование для исключения контрастных инородных тел и УЗИ брюшной полости.

При хроническом течении, когда в кале периодически появляется небольшое количество алой крови, что характерно для вялотекущих колитов, чаще всего встречаются гельминтозы в сочетании с бактериальными и/или вирусными инфекциями. По отдельности эти заболевания редко вызывают подобные симптомы.

Терапия подбирается в зависимости от установленного диагноза. Часто требуется применение противопаразитарных средств, а иногда не обойтись без использования антимикробных или антибактериальных препаратов.

План диагностики в каждом конкретном случае определяется ветеринарным врачом на основании данных анамнеза и клинического обследования. После получения результатов исследований подбирается оптимальная терапия.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



