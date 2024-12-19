Как понять, что питомец отравился, и грамотно оказать первую помощь?

Каждый владелец домашнего животного должен знать, как распознать отравление у питомца и оказать ему первую помощь.
Основные причины отравлений:
— Животное находит и ест еду на улице.
— Ест просроченный или некачественный корм.
— Находит лекарства или бытовую химию, которые не были тщательно убраны.
— Рацион питания не сбалансирован.
Отравления могут быть пищевыми, если питомец съел отравляющее вещество, и непищевыми — когда яд попадает через кожу или дыхательные пути.
Возможные симптомы:
— Слабость.
— Угнетенное или возбужденное состояние.
— Дрожь.
— Судороги.
— Рвота.
— Диарея.
— Слюнотечение.
Как оказать первую помощь:
— Не кормите питомца.
— Давайте ему больше воды.
— Предложите сорбенты: активированный уголь, энтеросгель, полисорб или энтерозоо.
И не забудьте как можно скорее показать животное врачу!
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