Как понять, что питомец отравился, и грамотно оказать первую помощь?

1:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каждый владелец домашнего животного должен знать, как распознать отравление у питомца и оказать ему первую помощь.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Собака на операционном столе

Основные причины отравлений:

— Животное находит и ест еду на улице.

— Ест просроченный или некачественный корм.

— Находит лекарства или бытовую химию, которые не были тщательно убраны.

— Рацион питания не сбалансирован.

Отравления могут быть пищевыми, если питомец съел отравляющее вещество, и непищевыми — когда яд попадает через кожу или дыхательные пути.

Возможные симптомы:

— Слабость.

— Угнетенное или возбужденное состояние.

— Дрожь.

— Судороги.

— Рвота.

— Диарея.

— Слюнотечение.

Как оказать первую помощь:

— Не кормите питомца.

— Давайте ему больше воды.

— Предложите сорбенты: активированный уголь, энтеросгель, полисорб или энтерозоо.

И не забудьте как можно скорее показать животное врачу!

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



