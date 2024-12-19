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Как понять, что питомец отравился, и грамотно оказать первую помощь?

1:02
Зоосфера

Каждый владелец домашнего животного должен знать, как распознать отравление у питомца и оказать ему первую помощь.

Собака на операционном столе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Собака на операционном столе

Основные причины отравлений:

— Животное находит и ест еду на улице.

— Ест просроченный или некачественный корм.

— Находит лекарства или бытовую химию, которые не были тщательно убраны.

— Рацион питания не сбалансирован.

Отравления могут быть пищевыми, если питомец съел отравляющее вещество, и непищевыми — когда яд попадает через кожу или дыхательные пути.

Возможные симптомы:

— Слабость.

— Угнетенное или возбужденное состояние.

— Дрожь.

— Судороги.

— Рвота.

— Диарея.

— Слюнотечение.

Как оказать первую помощь:

— Не кормите питомца.

— Давайте ему больше воды.

— Предложите сорбенты: активированный уголь, энтеросгель, полисорб или энтерозоо.

И не забудьте как можно скорее показать животное врачу!

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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