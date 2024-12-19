Как подобрать правильный рацион для вашей кошки

Когда кошка действительно нуждается в особом питании

2:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Чем не хочется побаловать своего пушистого любимца? Особенно приятно, когда лакомство оказывается не только вкусным, но и полезным. Однако высококалорийные корма вызывают немало споров: действительно ли они положительно влияют на здоровье кошки, или это лишь временное удовольствие, которое может нанести вред? Разберёмся, кому они подходят, а кому нет.

Что важно знать о высококалорийных кормах?

Любые изменения в рационе кошки нужно согласовывать с ветеринаром. Только специалист может определить, подходит ли такой корм вашему питомцу и не вызовет ли он проблем, таких как набор лишнего веса или расстройства пищеварения.

Обратите внимание, что многие высококалорийные добавки можно приобрести только по рецепту. Если же речь идёт о нерецептурных продуктах, изучайте состав: нередко в них содержится много сахара и мало полезных веществ. Такие корма могут временно повысить уровень сахара в крови, но полноценного питания заменить не смогут.

Когда высококалорийные корма действительно полезны?

Существует ряд ситуаций, когда такие корма могут помочь вашему питомцу:

Беременные и кормящие кошки

В этот период организму требуется вдвое больше калорий, чем обычно. Специальные корма обеспечивают необходимую энергию, не перегружая пищеварение.

В этот период организму требуется вдвое больше калорий, чем обычно. Специальные корма обеспечивают необходимую энергию, не перегружая пищеварение. Котята

Молодым животным нужно больше питательных веществ для активного роста и развития.

Молодым животным нужно больше питательных веществ для активного роста и развития. Кошки с дефицитом массы тела

Если питомец похудел из-за болезни, стресса или других факторов, высококалорийная диета помогает быстро восстановить вес и силы.

Если питомец похудел из-за болезни, стресса или других факторов, высококалорийная диета помогает быстро восстановить вес и силы. Кошки с плохим аппетитом

Питомцы, которые временно отказываются от еды, чаще соглашаются на калорийный корм, чем на обычный рацион.

Кому такие корма не нужны?

Здоровым взрослым кошкам с нормальным весом высококалорийные продукты противопоказаны. Даже активным питомцам лишние калории не нужны — они сами прекрасно регулируют количество еды, чтобы поддерживать себя в форме.

Итог

Высококалорийные корма — это не универсальное решение. Они подходят только в определённых случаях, когда животное действительно нуждается в дополнительной энергии. Но их введение в рацион всегда должно быть под контролем ветеринара, чтобы польза не превратилась в проблему.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».





Кало́рия (лат calor — тепло, жар) — внесистемная единица количества теплоты; энергия, необходимая для нагревания 1 грамма воды с 19,5 до 20,5 градусов Цельсия.

