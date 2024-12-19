Как подобрать правильный рацион для вашей кошки

Чем не хочется побаловать своего пушистого любимца? Особенно приятно, когда лакомство оказывается не только вкусным, но и полезным. Однако высококалорийные корма вызывают немало споров: действительно ли они положительно влияют на здоровье кошки, или это лишь временное удовольствие, которое может нанести вред? Разберёмся, кому они подходят, а кому нет.
Любые изменения в рационе кошки нужно согласовывать с ветеринаром. Только специалист может определить, подходит ли такой корм вашему питомцу и не вызовет ли он проблем, таких как набор лишнего веса или расстройства пищеварения.
Обратите внимание, что многие высококалорийные добавки можно приобрести только по рецепту. Если же речь идёт о нерецептурных продуктах, изучайте состав: нередко в них содержится много сахара и мало полезных веществ. Такие корма могут временно повысить уровень сахара в крови, но полноценного питания заменить не смогут.
Существует ряд ситуаций, когда такие корма могут помочь вашему питомцу:
Здоровым взрослым кошкам с нормальным весом высококалорийные продукты противопоказаны. Даже активным питомцам лишние калории не нужны — они сами прекрасно регулируют количество еды, чтобы поддерживать себя в форме.
Высококалорийные корма — это не универсальное решение. Они подходят только в определённых случаях, когда животное действительно нуждается в дополнительной энергии. Но их введение в рацион всегда должно быть под контролем ветеринара, чтобы польза не превратилась в проблему.
Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
Кало́рия (лат calor — тепло, жар) — внесистемная единица количества теплоты; энергия, необходимая для нагревания 1 грамма воды с 19,5 до 20,5 градусов Цельсия.
Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.