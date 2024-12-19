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Как подобрать правильный рацион для вашей кошки

Когда кошка действительно нуждается в особом питании
2:33
Зоосфера

Чем не хочется побаловать своего пушистого любимца? Особенно приятно, когда лакомство оказывается не только вкусным, но и полезным. Однако высококалорийные корма вызывают немало споров: действительно ли они положительно влияют на здоровье кошки, или это лишь временное удовольствие, которое может нанести вред? Разберёмся, кому они подходят, а кому нет.

Что важно знать о высококалорийных кормах?

Любые изменения в рационе кошки нужно согласовывать с ветеринаром. Только специалист может определить, подходит ли такой корм вашему питомцу и не вызовет ли он проблем, таких как набор лишнего веса или расстройства пищеварения.

Обратите внимание, что многие высококалорийные добавки можно приобрести только по рецепту. Если же речь идёт о нерецептурных продуктах, изучайте состав: нередко в них содержится много сахара и мало полезных веществ. Такие корма могут временно повысить уровень сахара в крови, но полноценного питания заменить не смогут.

Когда высококалорийные корма действительно полезны?

Существует ряд ситуаций, когда такие корма могут помочь вашему питомцу:

  • Беременные и кормящие кошки
    В этот период организму требуется вдвое больше калорий, чем обычно. Специальные корма обеспечивают необходимую энергию, не перегружая пищеварение.

  • Котята
    Молодым животным нужно больше питательных веществ для активного роста и развития.

  • Кошки с дефицитом массы тела
    Если питомец похудел из-за болезни, стресса или других факторов, высококалорийная диета помогает быстро восстановить вес и силы.

  • Кошки с плохим аппетитом
    Питомцы, которые временно отказываются от еды, чаще соглашаются на калорийный корм, чем на обычный рацион.

Кому такие корма не нужны?

Здоровым взрослым кошкам с нормальным весом высококалорийные продукты противопоказаны. Даже активным питомцам лишние калории не нужны — они сами прекрасно регулируют количество еды, чтобы поддерживать себя в форме.

Итог

Высококалорийные корма — это не универсальное решение. Они подходят только в определённых случаях, когда животное действительно нуждается в дополнительной энергии. Но их введение в рацион всегда должно быть под контролем ветеринара, чтобы польза не превратилась в проблему.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Кало́рия (лат  calor — тепло, жар) — внесистемная единица количества теплоты; энергия, необходимая для нагревания 1 грамма воды с 19,5 до 20,5 градусов Цельсия.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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