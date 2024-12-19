Особенности ухода за щенком от рождения до взросления

Развитие щенка — это уникальный процесс, который требует внимания, заботы и понимания его потребностей на каждом этапе. От рождения до взросления щенки проходят через несколько ключевых фаз, каждая из которых важна для формирования здоровья и поведения взрослой собаки.
С момента рождения до трёх недель щенки остаются во многом незрелыми. Их зрение и слух ещё развиваются, а из органов чувств активно работают только осязание и обоняние. Эти способности помогают щенкам находить свою мать, от которой они полностью зависят в первые недели жизни.
К этому возрасту щенок начинает активно изучать окружающий мир и пробовать твёрдую пищу. Он следует за матерью, подражая её поведению, и начинает проявлять интерес к её пище.
С шестинедельного возраста щенок становится более самостоятельным. Он активно исследует мир, взаимодействует с новыми людьми, животными и объектами. Этот период закладывает основы его социальных навыков.
Продолжительность роста щенка зависит от его породы:
Правильное питание и уход — это фундамент здоровья взрослой собаки. Внимание к индивидуальным потребностям щенка и своевременный переход на взрослый рацион обеспечат ему долгую и здоровую жизнь.
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