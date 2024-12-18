Катастрофа в Анапе: тысячи волонтеров спасают пострадавших птиц

1:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Анапе волонтеры спасают птиц и животных, пострадавших из-за разлива нефти после крушения двух танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239".

Фото: unsplash.com by Alex Wigan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Птица над морем

Более 4 тысяч человек, включая казаков, представителей общественных организаций, студентов и местных жителей, объединились для ликвидации последствий экологической катастрофы.

Добровольцы очищают побережье Черного моря, собирают пострадавших птиц и доставляют их в пункт спасения животных в Витязево.

Там специалисты отмывают перья с использованием моющих средств, а затем оказывают дальнейшую помощь. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Крушение танкеров произошло в результате шторма 15 декабря. "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" сели на мель, экипажи были эвакуированы.

К сожалению, один человек погиб. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации морского транспорта. Капитан "Волгонефть 212" Леонид Волегов задержан в больнице Анапы как подозреваемый.

Пресс-служба Росрыболовства заявила, что специалисты займутся оценкой ущерба экологии, нанесенного разливом нефтепродуктов. properm.ru

Уточнения

Ви́тязево — село (в 1986—2004 годы — рабочий посёлок) в Краснодарском крае. Входит в состав муниципального образования «город-курорт Анапа». Образует подчинённый администрации Анапы «Витязевский сельский округ», как единственный населённый пункт в его составе.

