В Анапе волонтеры спасают птиц и животных, пострадавших из-за разлива нефти после крушения двух танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239".
Более 4 тысяч человек, включая казаков, представителей общественных организаций, студентов и местных жителей, объединились для ликвидации последствий экологической катастрофы.
Добровольцы очищают побережье Черного моря, собирают пострадавших птиц и доставляют их в пункт спасения животных в Витязево.
Там специалисты отмывают перья с использованием моющих средств, а затем оказывают дальнейшую помощь. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.
Крушение танкеров произошло в результате шторма 15 декабря. "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" сели на мель, экипажи были эвакуированы.
К сожалению, один человек погиб. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации морского транспорта. Капитан "Волгонефть 212" Леонид Волегов задержан в больнице Анапы как подозреваемый.
Пресс-служба Росрыболовства заявила, что специалисты займутся оценкой ущерба экологии, нанесенного разливом нефтепродуктов. properm.ru
Ви́тязево — село (в 1986—2004 годы — рабочий посёлок) в Краснодарском крае. Входит в состав муниципального образования «город-курорт Анапа». Образует подчинённый администрации Анапы «Витязевский сельский округ», как единственный населённый пункт в его составе.
Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.