Как выбрать корм для кошки: советы, которые сохранят её здоровье

Питание играет ключевую роль в здоровье кошки. Если вы хотите, чтобы визиты к ветеринару оставались лишь плановыми, важно правильно подойти к выбору корма для вашего питомца. Вот основные рекомендации, которые помогут сделать правильный выбор.
Главным ингредиентом в хорошем корме должно быть мясо или рыба. При этом конкретный вид продукта (например, курица, говядина или лосось) обязательно указывается на упаковке.
Корма, в которых основным компонентом выступают мясные субпродукты, лучше избегать, так как их пищевая ценность ниже.
Качественный корм для взрослых кошек должен содержать:
Помните, что кошки являются хищниками и не нуждаются в большом количестве зерновых. Беззерновые корма или варианты с минимальным содержанием злаков станут лучшим выбором.
Следуя этим рекомендациям, вы обеспечите своего питомца полноценным питанием, что благоприятно скажется на его здоровье и общем самочувствии.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.