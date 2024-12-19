Как выбрать корм для кошки: советы, которые сохранят её здоровье

1:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Питание играет ключевую роль в здоровье кошки. Если вы хотите, чтобы визиты к ветеринару оставались лишь плановыми, важно правильно подойти к выбору корма для вашего питомца. Вот основные рекомендации, которые помогут сделать правильный выбор.

Фото: commons.wikimedia.org by K B, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кот в шлейке

Состав корма

Главным ингредиентом в хорошем корме должно быть мясо или рыба. При этом конкретный вид продукта (например, курица, говядина или лосось) обязательно указывается на упаковке.

Корма, в которых основным компонентом выступают мясные субпродукты, лучше избегать, так как их пищевая ценность ниже.

Пищевая ценность

Качественный корм для взрослых кошек должен содержать:

Белки — не менее 30%.

Жиры — 15-20%.

Углеводы — в ограниченном количестве.

Помните, что кошки являются хищниками и не нуждаются в большом количестве зерновых. Беззерновые корма или варианты с минимальным содержанием злаков станут лучшим выбором.

Дополнительные советы

Комбинируйте сухой и влажный корм . Это поможет поддерживать водный баланс кошки, особенно если она мало пьет воды.

. Это поможет поддерживать водный баланс кошки, особенно если она мало пьет воды. Следите за наличием таурина . Эта аминокислота жизненно важна для здоровья кошек.

. Эта аминокислота жизненно важна для здоровья кошек. Учитывайте возраст питомца. Корма должны быть адаптированы к потребностям котят, взрослых или пожилых животных.

Следуя этим рекомендациям, вы обеспечите своего питомца полноценным питанием, что благоприятно скажется на его здоровье и общем самочувствии.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

