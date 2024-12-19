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Как выбрать корм для кошки: советы, которые сохранят её здоровье

1:37
Зоосфера

Питание играет ключевую роль в здоровье кошки. Если вы хотите, чтобы визиты к ветеринару оставались лишь плановыми, важно правильно подойти к выбору корма для вашего питомца. Вот основные рекомендации, которые помогут сделать правильный выбор.

Кот в шлейке
Фото: commons.wikimedia.org by K B, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кот в шлейке

Состав корма

Главным ингредиентом в хорошем корме должно быть мясо или рыба. При этом конкретный вид продукта (например, курица, говядина или лосось) обязательно указывается на упаковке.

Корма, в которых основным компонентом выступают мясные субпродукты, лучше избегать, так как их пищевая ценность ниже.

Пищевая ценность

Качественный корм для взрослых кошек должен содержать:

  • Белки — не менее 30%.
  • Жиры — 15-20%.
  • Углеводы — в ограниченном количестве.

Помните, что кошки являются хищниками и не нуждаются в большом количестве зерновых. Беззерновые корма или варианты с минимальным содержанием злаков станут лучшим выбором.

Дополнительные советы

  • Комбинируйте сухой и влажный корм. Это поможет поддерживать водный баланс кошки, особенно если она мало пьет воды.
  • Следите за наличием таурина. Эта аминокислота жизненно важна для здоровья кошек.
  • Учитывайте возраст питомца. Корма должны быть адаптированы к потребностям котят, взрослых или пожилых животных.

Следуя этим рекомендациям, вы обеспечите своего питомца полноценным питанием, что благоприятно скажется на его здоровье и общем самочувствии.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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