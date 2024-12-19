Когда чихание кошки — это тревожный сигнал

2:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Чихание у кошек, как и у людей, иногда бывает совершенно нормальным. Если ваш питомец сделал пару чихов и при этом остаётся бодрым и активным, поводов для беспокойства нет. Однако в некоторых случаях частое чихание может быть признаком проблемы со здоровьем.

Фото: freepik.com by freestockcenter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мяукающий котенок

Что делать, если кошка чихает

Проявите внимание

Наблюдайте за питомцем в течение нескольких дней. Ваша цель — заметить любые изменения в его поведении или состоянии.

Изоляция от других животных

Если в доме есть другие питомцы, изолируйте чихающую кошку, чтобы предотвратить возможное распространение инфекции.

Оцените ситуацию

Если через пару дней кошка перестала чихать и выглядит здоровой, можете расслабиться.

Если же чихание продолжается, сопровождается кровью, выделениями или другими тревожными симптомами, немедленно обратитесь к ветеринару.

Почему кошка чихает

Причины чихания могут быть различными.

Инфекции

Чаще всего это вирус герпеса кошек, кальцивироз, хламидиоз, бордетеллёз, микоплазмоз и другие. Инфекционные заболевания ослабляют иммунитет животного, делая его уязвимым перед другими болезнями.

Зубные проблемы

Воспаление корня зуба иногда вызывает чихание, особенно если инфекция распространяется на носовые пути.

Аллергия или раздражители

Чихание может быть реакцией на аллергены, такие как табачный дым, духи, чистящие средства или пыль.

Редкие причины

В редких случаях чихание может быть связано с опухолями или другими серьёзными заболеваниями.

Как лечить чихающую кошку

Лечение зависит от причины.

Устранение аллергенов. Проверьте, не раздражают ли кошку какие-либо запахи или вещества, и устраните их из окружения.

Медикаментозное лечение. Ветеринар может назначить антибиотики или противовоспалительные препараты при инфекциях.

Хирургическое вмешательство. Если причиной являются опухоли или другие сложные состояния, может потребоваться операция.

Чуткое внимание к состоянию питомца и своевременное обращение за ветеринарной помощью помогут предотвратить серьёзные проблемы и сохранить здоровье вашей кошки.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



Чиха́нье чиха́ние, стернута́ция (лат. sternutatio) — защитный безусловный рефлекс человека и высших животных, обеспечивающий удаление из верхних дыхательных путей пыли, слизи и других раздражающих агентов путём форсированного выдоха, преимущественно через носоглотку, после короткого глубокого вдоха.

