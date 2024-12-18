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Собаки, которые не нарушат покой: лучшие породы для городской жизни

1:47
Зоосфера

Лай и вой для собак — это естественные способы общения с окружающим миром, хозяевами и другими животными. Они могут выражать свои потребности или предупреждать об опасности. Однако бесконечный шум в квартире может стать причиной конфликтов с соседями. Чтобы этого избежать, для городской жизни лучше выбирать породы, отличающиеся спокойным характером и тихим поведением.

Английский бульдог
Фото: openverse.org by koczkodan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Английский бульдог

Породы собак для жизни в квартире

Бернский зенненхунд

Эти собаки были выведены для помощи фермерам, но в квартире они проявляют себя как добродушные, молчаливые и дружелюбные питомцы. Отличный выбор для семей, которые ищут спокойного и преданного компаньона.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Элегантные и интеллигентные, эти собаки прекрасно подходят для городской среды. Они редко создают неудобства из-за шума, что делает их идеальными соседями для многоквартирных домов.

Бульдог

Несмотря на угрожающий внешний вид, бульдоги отличаются удивительно спокойным нравом. Эти собаки любят уют и тишину, предпочитая спокойные вечера активным играм и шуму.

Басенджи

Известные как "не лающие собаки", басенджи практически не издают звуков. Благодаря этой черте ваши соседи даже могут усомниться, что у вас дома живет собака.

Ши-тцу

Исторически ши-тцу были любимцами китайских императоров благодаря своему спокойному нраву и умению ладить с людьми. Эти собаки легко приспосабливаются к жизни в квартире и редко нарушают покой.
Выбрав одну из этих пород, вы сможете наслаждаться обществом своего питомца, не опасаясь жалоб соседей.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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