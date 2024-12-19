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Что делать, если кошке не хватает молока, чтобы накормить котят? Советы, как исправить ситуацию

1:11
Зоосфера

Чем кормить кошку, чтобы вырабатывалось больше молока

Мама-кошка должна получать пищу, обеспечивающую нормальную лактацию. К таким продуктам относятся молочные продукты, овощные пюре. Кроме того, в рацион кошки должны входить нежирные сорта мяса, печень, вареные яйца и зелень. Например, хороши индейка, курица, кролик.

Кошка c котятами
Фото: Wikipedia by Zorric, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кошка c котятами

Что делать, если у кошки недостаточно молока для котят

Если кошка не в состоянии накормить всех котят, лучше всего приобрести заменитель молока для кошки. Поискать такое кормление можно в зоомагазинах, ветеринарных клиниках или интернет-магазинах. Таким образом, котята получат максимум витаминов и полезных микроэлементов, необходимых для их роста.

Котенка следует кормить смесью каждые 4 часа. С 15-го дня давайте малышу жидкую молочную кашу с яйцом.

С 22 дня вы можете предлагать другие продукты, например, подойдет измельченная через мясорубку говядина, детское питание, нежирный творог и яичный желток.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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