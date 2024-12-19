Что делать, если кошке не хватает молока, чтобы накормить котят? Советы, как исправить ситуацию

Мама-кошка должна получать пищу, обеспечивающую нормальную лактацию. К таким продуктам относятся молочные продукты, овощные пюре. Кроме того, в рацион кошки должны входить нежирные сорта мяса, печень, вареные яйца и зелень. Например, хороши индейка, курица, кролик.
Если кошка не в состоянии накормить всех котят, лучше всего приобрести заменитель молока для кошки. Поискать такое кормление можно в зоомагазинах, ветеринарных клиниках или интернет-магазинах. Таким образом, котята получат максимум витаминов и полезных микроэлементов, необходимых для их роста.
Котенка следует кормить смесью каждые 4 часа. С 15-го дня давайте малышу жидкую молочную кашу с яйцом.
С 22 дня вы можете предлагать другие продукты, например, подойдет измельченная через мясорубку говядина, детское питание, нежирный творог и яичный желток.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.