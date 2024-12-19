Как понять, что кошка счастлива? Интересные признаки, постарайтесь их заметить

0:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как узнать, счастлива ли ваша кошка

Как правило, кошка счастлива, если она регулярно вылизывает себя. Блестящая и ухоженная шерсть всегда была первым признаком здоровья и благополучия животного.

Фото: commons.wikimedia.org by Holly Cheng, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ кот

Если ваша кошка мурлычет, это означает, что животное довольно, счастливо и спокойно. Домашние животные издают такие звуки, когда забираются на колени к хозяину или перед сном. Настороженная, напряженная или голодная кошка никогда не будет мурлыкать.

Однако в редких случаях кошка может мурлыкать при боли, чтобы успокоиться. Если вы заметили какие-либо изменения в поведении вашего питомца, это повод посетить ветеринара. Это может быть что угодно: пищевые привычки, вялость, сонливость, агрессивность и т.д. Если животное не интересуется играми, хотя раньше было иначе, это тоже признак какого-то расстройства у питомца.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



