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Как понять, что кошка счастлива? Интересные признаки, постарайтесь их заметить

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Зоосфера

Как узнать, счастлива ли ваша кошка

Как правило, кошка счастлива, если она регулярно вылизывает себя. Блестящая и ухоженная шерсть всегда была первым признаком здоровья и благополучия животного.

кот
Фото: commons.wikimedia.org by Holly Cheng, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
кот

Если ваша кошка мурлычет, это означает, что животное довольно, счастливо и спокойно. Домашние животные издают такие звуки, когда забираются на колени к хозяину или перед сном. Настороженная, напряженная или голодная кошка никогда не будет мурлыкать.

Однако в редких случаях кошка может мурлыкать при боли, чтобы успокоиться. Если вы заметили какие-либо изменения в поведении вашего питомца, это повод посетить ветеринара. Это может быть что угодно: пищевые привычки, вялость, сонливость, агрессивность и т.д. Если животное не интересуется играми, хотя раньше было иначе, это тоже признак какого-то расстройства у питомца.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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