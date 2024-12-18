Ветеринар Шеляков рассказал, почему кошки метят кровать и портят мебель

4:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ветеринарный врач Михаил Шеляков рассказал URA.RU, что делать, если поведение кота резко изменилось в худшую сторону.

Фото: flickr.com by MiNe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кошка в лотке

"Причины могут быть разные, например, психологический дискомфорт. Может быть, к вам на Новый год приехали родственники или шумная компания. Или вы переехали в новую квартиру. Или соседи делают шумный ремонт — всё это может вызывать агрессивность", — говорит Михаил Шеляков.

Если у кота нет явных стрессовых ситуаций, то агрессия может быть связана с болезнью. Ветеринар советует внимательно следить за поведением питомца и понять, как долго он ведёт себя странно.

"Временная агрессия может быть связана с различными заболеваниями в начальной стадии. И желательно, конечно, выявить их как можно раньше", — добавляет Михаил Шеляков.

Если со здоровьем кота всё в порядке, а его поведение не улучшается, то нужно разобраться, что именно вызывает раздражение у питомца. Иногда достаточно решить проблему, которая нервирует кота.

"Бывает, что мы принесли новую кошку в дом, и первый любимец начинает себя плохо вести. Бывает достаточно просто сделать так, чтобы их путь к миске не пересекался — и всё встанет на свои места", — говорит ветеринарный врач.

Но иногда ветеринары в таких случаях назначают котам антидепрессанты. Потому что длительный стресс отнимает много сил и может приводить к обострению хронических заболеваний и появлению новых.

Бывает, что ничего сделать с характером кота не получится. Они, как и люди могут быть сами по себе агрессивными и нелюдимыми. Не все питомцы рождаются милыми и покладистыми.

Как отучить кота портить мебель?

Коты не могут перестать точить когти, как бы этого ни хотелось хозяевам. В дикой природе они так помечали свою территорию, и инстинкты никуда не делись.

"Конечно, кот должен ухаживать за своими когтями самостоятельно. И поэтому нужно предоставить ему что-то для этого: когтеточку, например. Или если он игнорирует когтедралку, то можно дать ему старый стул, обернуть его джутовой верёвкой и посыпать мятой — кот точно заинтересуется и начнёт точить когти об этот предмет", — советует ветеринар.

Можно ли сделать коту "мягкие лапки"?

Михаил Шеляков пояснил, что мучить кота ненужными операциями ради спасения мебели нельзя.

"Мягкие лапки — это не выход. У операции есть строгие медицинские показания: бывают различные виды эпилепсии, когда кошка сама себя травмирует когтями. Или аномальный врождённый рост когтей, когда они растут внутрь, и их легче удалить. Но её нельзя проводить, когда кот просто портит имущество", — подчёркивает Михаил Шеляков.

Почему кот перестал ходить в лоток?

Иногда питомец начинает обходить лоток стороной и справлять нужду в других местах. Ветеринарный врач говорит, что это тоже может быть вызвано психологическими проблемами.

"Есть два основных момента. Первый — кошка боится того, как хозяин себя ведёт. Животному может казаться, что его выставят на улицу — например, кошка поточила когти о мебель, и вы её наругали. И таким образом она отмечает своё место, чтобы, если её выставят, она смогла найти дорогу обратно", — рассказывает Михаил Шеляков.

Во-вторых, кот наоборот может так привлекать к себе внимание. Если хозяин много работает, а дома игнорирует кошку, то она таким образом, как бы говорит: "Я тут, поиграй со мной". Поэтому они гадят на постель, чтобы хозяин точно заметил их присутствие.

Но если любимый, балованный кот внезапно начал ходить мимо лотка, то это может быть признаком заболевания почек, мочекаменной болезни, нарушения обмена веществ или онкологии.

"Поэтому во всех сомнительных случаях, конечно же, визит к ветеринарному врачу не станет лишним. Специалист также попросит исключить все возможные психологические моменты, о которых мы говорили. Бывают даже очень эмоциональные кошки, которые могут перестать ходить в лоток, если им не нравится тип туалета или наполнитель", — заключает Михаил Шеляков.

Помните, что только ветеринар может выявить опасное заболевание. Поэтому визит в клинику — это первое, что нужно сделать при появлении странностей в поведении питомца.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) животных-компаньонов.



