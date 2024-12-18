Кошки-липучки: 4 породы кошек, которые будут за вами ходить по пятам

1:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки — независимые создания, но есть породы, готовые "приклеиться" к хозяину, проявляя преданность и любовь.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка обнимает кошку

Сиамская кошка — красавица с ярким окрасом и выразительными глазами. Сиамки привязаны к хозяину, сопровождают его везде, требуя внимания. Они громко демонстрируют свои чувства и дарят эмоции — от капризов до радостей.

Рэгдолл — мягкий и ласковый друг, который легко обучается. Они следуют за хозяином, как тень, и любят сидеть на руках.

Британская короткошерстная кошка — истинный джентльмен среди кошек. Британская кошка не требует постоянного внимания, но любит разделить с хозяином моменты уединения под тихое мурчание на коленях. Они не навязчивы, но могут испытывать сильную привязанность к человеку.

Мэйн-кун — эти кошки с угрожающим внешним видом, на самом деле очень ласковые и в повседневном общении напоминают собак, даже не боятся воды и любят купаться.

Мэйн-кун будет ходить за вами по пятам и пытаться принять участие в ваших домашних делах. А уж если вы присядете отдохнуть, ваш питомец с удовольствием заберется к вам на колени.

Мэйн-куны прекрасно ладят с другими животными и детьми. Но за когтями нужно следить, иначе они вас просто удивят своими размерами, и способностью цепляться за всё, подобно рыболовному крючку.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) животных-компаньонов.



