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Ни аллергии, ни шерсти в доме: 5 пород собак, которые не линяют

Зоосфера

Конечно, совсем без шерсти собак не бывает, но есть породы, которые теряют её в гораздо меньших количествах, чем другие.

Йоркширский терьер
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Йоркширский терьер

Пудель

Пудель — это собака с кудрявой и мягкой шерстью, которая требует регулярной стрижки. Но не волнуйтесь, это не так сложно, как может показаться. Шерсть пуделя не только красива, но и функциональна — она защищает собаку от холода.

Вест-хайленд-уайт-терьер

Это миниатюрная порода, вес которой обычно не превышает 10 кг. У вест-хайленд-уайт-терьера плотная светлая шерсть, которая не требует особого ухода. Рекомендуется вычёсывать её примерно раз в неделю.

Йоркширский терьер

У йоркширского терьера шелковистая и густая шерсть, которая практически не линяет. Однако это не значит, что за ней не нужно ухаживать. Зато по своим качествам она похожа на человеческий волос и не вызывает аллергии. Рекомендуется расчёсывать собаку каждый день, а мыть — раз в две недели. Бородку питомца следует умывать после еды.

Боксёр

У боксёров короткая и жёсткая шерсть, которая не имеет характерного запаха. Их можно мыть реже, чем других собак — примерно раз в три месяца.

Китайская хохлатая собака

У этих собак либо совсем нет шерсти, либо она очень редкая. Из-за этого они нуждаются в защите от перегрева и переохлаждения. Зато вам никогда не придётся убирать с пола комки шерсти или постоянно чистить одежду.

Уточнения

Ли́нька — процесс смены и восстановления покровов животных, имеющий разнообразный характер.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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