Какую музыку любит ваша собака?

1:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Учёные из Университета Глазго провели эксперимент в приюте для собак в Дамбартоне (Шотландия). В исследовании приняли участие четвероногие питомцы, которые слушали музыку разных жанров — от классики до популярных хитов.

Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Pol GRANDMONT, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Кокер-спаниель

В ходе эксперимента учёные измеряли частоту сердечных сокращений, наблюдали за поведением животных и даже измеряли уровень слюноотделения. Результаты поразили даже самих исследователей.

Оказалось, что регги и софт-рок оказывают на собак наиболее расслабляющее воздействие. Под эти жанры музыки питомцы успокаивались, ложились на пол и переставали лаять. Однако эффект был недолгим — через неделю постоянного прослушивания собаки привыкали к звукам и переставали на них реагировать.

Это исследование подтверждает предыдущие наблюдения. В 2012 году учёные уже проверяли, как различные жанры музыки влияют на собак. Например, хэви-метал вызывал у питомцев беспокойство, а классическая музыка, наоборот, убаюкивала их и даже помогала уснуть.

Исследователи предполагают, что дело в ритмах и повторяющихся мотивах, которые оказывают на животных такой же гипнотический эффект, как и на людей.

Интересно, что музыкальные предпочтения у четвероногих меломанов, как и у людей, могут быть разными. Один пёс может любить Боба Марли, а другой — Чайковского.

Так что, если ваш питомец вдруг потерял покой, попробуйте включить ему регги или софт-рок. Конечно, музыка не может стать постоянным решением, но на несколько дней она может подарить немного умиротворения и гармонии вашим пушистым друзьям.

Уточнения

Ре́гги (рэгги, реггей; англ. reggae) — направление современной музыки, сформировавшееся на Ямайке в конце 1960-х годов и получившее широкое распространение с начала 1970-х годов.



