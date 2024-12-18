Забавный пёс по кличке Маппет был признан самой уродливой собакой

1:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Маппету, победителю британского конкурса на звание самой уродливой собаки 12 лет, и он стал победителем благодаря своему уникальному внешнему виду с постоянно свисающим набок язычком. При этом у него ещё и не хватает зубов.

Фото: Канал https://t.me/verochkavkurse/5556 by Скриншот канала https://t.me/verochkavkurse/5556, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака Маппет

Хозяйка Маппета Бев Николсон уверена, что за этим необычным обликом скрывается настоящее обаяние.

"Да, он не идеален, но в этом его шарм", — сказала она.

Маппет часто привлекает внимание прохожих на улицах. Люди делают фото с собакой, копируя его фирменное положение языка.

Это не первая победа для семьи Николсон. В 2012 году брат Маппета, пёс по кличке Магли, выиграл мировой титул самого некрасивого пса.

"Наши собаки действительно особенные, и я рада, что спасённый Маппет также нашёл признание. Он по-своему прекрасен, и его история дарит радость многим", — отметила хозяйка.

Хотя пёс породы китайская хохлатая по кличке Маппет официально был признан самым некрасивым, в глазах своей семьи он остаётся неповторимым и самым любимым.

Стоит отметить, что конкурс уродливых собак проводится в Великобритании с 1961 года специально для тех питомцев, которые никогда не победят на обычных выставках, но тоже заслуживают любви и заботы.

Уточнения

Китайская хохлатая собака — порода комнатно-декоративных собак.

