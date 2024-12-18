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Какие цветы опасны для собак? Будьте внимательны

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Зоосфера

Какие цветы вредны для собак

Для собак вредны азалии, лютики, хризантемы, гардении, гладиолусы, гибискусы. Кроме того, опасны гиацинты, гортензии, примулы, рододендроны и душистый горошек.

Собака
Фото: flickr.com by marbla123, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Собака

Хотя эти цветы являются популярными садовыми растениями, они ядовиты для собак. Это еще одна веская причина держать собак подальше от растений.

Никогда не позволяйте собаке жевать ирисы, нарциссы, пионы, люпины, каллы, тюльпаны, лилии, гипсофилу, подснежники, нарциссы, ландыши, пионы, дельфиниумы, наперстянки, а также гиацинты и сирень.

Не храните букеты этих цветов в доме и не позволяйте собакам приближаться к этим растениям в саду.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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