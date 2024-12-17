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Эта ошибка при кормлении собак может довести до болезни и вас, и питомца

Зоосфера

Поддержание чистоты на кухне — залог безопасности при приготовлении пищи, однако даже в самых чистых помещениях могут таиться скрытые угрозы, пишет Mirror.

Щенок шарпея с куском мяса
Фото: freepik.com by Ermolaev Alexandr, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Щенок шарпея с куском мяса

Недавнее исследование показало, что нерегулярное мытьё миски для корма вашей собаки может представлять опасность не только для вашего питомца, но и для вас. FDA, изучило привычки владельцев собак в отношении кормления и оценило влияние протоколов гигиены FDA на загрязнение мисок для корма.

Из 417 опрошенных владельцев собак только 12% ежедневно мыли миску своего питомца, 22% чистили её раз в неделю, а ещё 18% — раз в три месяца или не чистили вовсе. Такая нечистоплотность "представляет значительный риск для здоровья домашних животных и их владельцев", поскольку создаёт питательную среду для вредных бактерий, таких как сальмонелла и листерия.

Эти бактерии могут вызывать у людей такие симптомы, как диарея, лихорадка, спазмы или боль в животе, а также тошнота. У беременных женщин, детей, взрослых старше 65 лет и людей с ослабленной иммунной системой симптомы могут быть более тяжёлыми.

Исследование также показало, что 43% хранят корм для собак в пределах 1,5 метров от продуктов для людей, 34% моют руки после кормления собак, а 33% готовят корм для собак на поверхностях, предназначенных для приготовления пищи для людей.

Учёные выявили тревожную тенденцию: подавляющее большинство владельцев исследуемых собак не знали о рекомендациях FDA по обращению с кормами для домашних животных и их хранению и не соблюдали их.

Гигиенические практики показали низкий уровень соблюдения. А между тем воздействие заражённого корма для собак может иметь последствия для здоровья собак и людей. Эти риски могут усиливаться в семьях с детьми и/или лицами с ослабленным иммунитетом. Вот почему FDA предлагает ряд практических мер по более безопасному обращению с кормами для домашних животных.

Правильное хранение сохраняет питательную ценность продуктов и информацию на упаковке под рукой на случай возникновения проблемы.

"Правильное хранение также не позволит вашему питомцу съесть слишком много своей еды или еду, предназначенную для специальной диеты вашей кошки. Переедание или употребление в пищу еды, предназначенной для другого питомца, может привести к проблемам со здоровьем, таким как рвота, диарея или более серьёзные заболевания", — говорят эксперты.

В исследование также приведены примеры из опыта пользователей Reddit о том, как часто они моют миски своих собак.

"Я промываю их перед каждым использованием и мою в посудомоечной машине примерно раз в неделю, чередуя миски", "Если бы я не пил из них, мои собаки тоже бы не пили", "Пару раз в день".

Если вы чувствуете, что внутри миски что-то скользкое, скорее всего, это биоплёнка — тонкий слой бактерий, которые успели размножиться с момента последнего мытья. Это явный сигнал о том, что посуду питомца нужно срочно помыть и больше не допускать такого загрязнения.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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