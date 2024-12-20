Как подготовить кошку к долгой дороге: простые советы

3:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие кошки не в восторге от длительных поездок в переноске. Обычно котята получают минимальный опыт поездок в машине в период первичной социализации (2-7 недель). Если первое путешествие связано с посещением ветеринара, это само по себе может вызвать страх у питомца. Добавьте к этому громкие звуки, необычные движения и незнакомые запахи — неудивительно, что многие коты боятся автомобиля.

Фото: catza.net by Heikki Siltala, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кот

Но не всё потеряно: можно помочь кошке адаптироваться к машине. Если речь о котёнке, его проще приучить к поездкам в раннем возрасте. А если у вас взрослая кошка, есть проверенные способы, чтобы снизить её стресс в дороге.

Как приучить кошку к переноске

Самый безопасный способ перевозки — просторная переноска. Она позволяет обеспечить комфорт питомцу и избежать отвлечения водителя. Чтобы кошка не воспринимала переноску как неприятный ящик, нужно сделать её уютным и безопасным местом.

Простой старт:

Сделайте переноску доступной дома, разместите внутри любимую игрушку, мягкую подстилку и миску с едой.

Убедитесь, что кошку никто не тревожит, пока она отдыхает в своём новом домике.

Для заманивания можно использовать игрушку на верёвочке.

Главное — комфорт и безопасность. В переноске должно быть мягко, чтобы при резком торможении питомец не травмировался. Добавьте одеяло или подушечку, а на внутренней стороне разместите игрушки. В ветеринарных магазинах можно найти спреи с приятным для кошек ароматом или успокаивающие средства, но их применение нужно обсудить с ветеринаром.

Подготовка к длительным поездкам

Если предстоит долгая дорога, важно позаботиться о перерывах для разминки и туалета. Некоторые кошки легко воспринимают свой лоток даже в машине. Для этого:

Остановите автомобиль, поставьте лоток на коврик, чтобы питомец мог справить нужду.

Имейте с собой запасную подстилку и влажные салфетки на случай неприятных "сюрпризов".

Если планируете прогулки на свежем воздухе, используйте шлейку, чтобы кошка не убежала.

Первая поездка: как создать положительные впечатления

Поставьте переноску в машину с открытой дверцей, чтобы кошка могла спокойно обследовать пространство. Когда она привыкнет, попробуйте закрыть дверцу и завести двигатель. Внимательно наблюдайте за реакцией питомца.

Первые поездки должны быть короткими и спокойными, с постепенным увеличением времени в пути. Следите за температурой в машине: кошки быстро перегреваются, даже в прохладный день. Никогда не оставляйте питомца в припаркованной машине надолго!

Если кошка тяжело адаптируется к переноске или машине, проконсультируйтесь с ветеринаром. Специалист порекомендует подходящие успокаивающие средства.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



