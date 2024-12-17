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Ученые определили границы пенсионного возраста у собак

1:13
Зоосфера

Международная группа исследователей под руководством Керри Вестергата из Ливерпульского университета провела анализ ветеринарных записей и, опираясь на истории болезней, попыталась выяснить, в каком возрасте у собак начинается старость.

Глаз собаки
Фото: flickr.com by Гигантвермин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Глаз собаки

Ранее этапы жизни собак классифицировали на четыре категории: щенки, взрослые особи, пожилые и старые собаки. Существовало мнение, что крупные породы начинают стареть примерно на пять лет раньше мелких. Порог "пенсионного" возраста в основном располагался около 9 лет. С этого времени владельцы начинали замечать у своих подопечных различные "возрастные" проблемы. Однако на практике многие владельцы могут не осознавать значимость определенных симптомов.

Исследование показало, что собачья молодость заканчивается примерно в 7,25 лет. До этого периода возрастные недуги практически не фиксируются. Поэтому ученые настаивают, что этот возраст должен считаться "критической точкой". Важно также учитывать, что разные породы собак взрослеют по-разному, передает "КП".

 

 

 

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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