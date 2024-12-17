Ученые раскрыли язык кошачьего хвоста

0:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Выяснилось, что часть "языка" кошачьего хвоста уходит своими корнями в далекое прошлое, а другая часть возникла довольно недавно, после того как кошки стали домашними животными.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Красивый кот

Например, если хвост поднят вверх, это сигнализирует о том, что "я твой друг", причем именно дружба с человеком. Дикие кошки не поднимают хвост при встрече с сородичами, даже если это их ближний друг.

С другой стороны, распушенный хвост, который говорит о "угрозе", является очень древним и распознаваемым сигналом, сохранившимся у всех представителей семейства кошачьих, передает "КП Наука".

В общем, исследования показали, что кошки используют хвост для передачи сигналов, однако делают это не так часто. Гораздо важнее в их коммуникации являются уши: например, если они прижаты, это означает "угроза", а если стоят торчком вверх — "я тебя слушаю".