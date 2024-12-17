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Нужно ли водить кошку на груминг? Все за и против этой процедуры

1:26
Зоосфера

Полезно ли водить кошку к профессиональному грумеру

Водить кошку к грумеру может быть хорошей идеей, в зависимости от потребностей и темперамента вашей кошки. Грумеры — это профессионалы, которые могут помочь с такими задачами, как стрижка когтей вашей кошки, расчесывание ее шерсти и купание.

Кот
Фото: commons.wikimedia.org by Asilverstein, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кот

Некоторым кошкам, особенно длинношерстным, может быть полезен регулярный груминг, чтобы предотвратить спутывание шерсти. Грумеры также могут проверить наличие любых признаков проблем с кожей, паразитов или уплотнений, которые вы можете не заметить.

Стресс

Однако не всем кошкам нравится процесс груминга, а некоторые могут испытывать стресс или тревогу. Если ваша кошка очень беспокоится во время груминга, возможно, лучше попробовать груминг дома в спокойной и знакомой обстановке.

Вы можете использовать мягкую щетку, чтобы удалить выпавшую шерсть. Для таких задач, как стрижка когтей, важно быть нежным и терпеливым, предлагая угощения и похвалу, чтобы создать положительный опыт.

Поход кошки к грумеру может быть полезен для выполнения определенных задач по грумингу, но важно учитывать характер вашей кошки и уровень ее комфорта. Некоторые кошки могут предпочесть домашнее вычесывание, в то время как другие могут терпеть или даже получать удовольствие от профессионального груминга.

Уточнения

Груминг (англ  grooming) — комплекс процедур по уходу за шерстью, кожей, когтями, ушами и глазами животных.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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