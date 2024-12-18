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Как ужиться с абиссинской кошкой при аллергии

Как минимизировать аллергию на абиссинских кошек
2:15
Зоосфера

Абиссинская кошка считается одной из наиболее "гипоаллергенных" пород, однако это не означает, что она совсем не вызывает аллергии. Реакцию у людей провоцируют не шерсть питомца, а особые белки Fel D1 и Fel D4, выделяемые сальными и слюнными железами кошек. Эти вещества скапливаются на коже и шерсти, особенно во время груминга, когда питомец вылизывается.

Абиссинский кот
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Абиссинский кот

Почему абиссинские кошки считаются гипоаллергенными?

Абиссинцы выделяются низким уровнем белка Fel D1, что делает их "условно гипоаллергенными". Кроме того, у них слабовыраженный подшерсток и минимальная линька, что уменьшает распространение аллергенов в доме. Однако уровень этих белков увеличивается с возрастом питомца и после полового созревания. Кастрация может снизить их концентрацию и сделать жизнь аллергика с абиссинской кошкой более комфортной.

Важно понимать: отсутствие шерсти, как у сфинксов, не решает проблему, так как аллергены концентрируются на коже, а не исчезают.

Что делать людям с аллергией?

Если у вас есть аллергия, но вы мечтаете завести абиссинскую кошку, важно минимизировать контакт с аллергенами:

  • Держите кошачий лоток в чистоте и используйте непыльный наполнитель.
  • Не пускайте питомца в спальню и на кровать.
  • Регулярно купайте и вычёсывайте кошку (желательно доверить это другому члену семьи).
  • Чаще делайте влажную уборку, избавьтесь от ковров и тяжёлых штор.
  • Установите очиститель и увлажнитель воздуха.
  • Следите за здоровьем питомца — болезни могут увеличить уровень аллергенов.

Подойдёт ли вам абиссинская кошка?

Абиссинцы подходят людям с лёгкой аллергией, если соблюдать все рекомендации по содержанию и уходу. Эти активные, дружелюбные кошки требуют много внимания, игр и общения, поэтому они идеально подойдут тем, кто готов уделять питомцу время.

Если у вас есть сомнения, пройдите аллерготест на белок Fel D1 и другие раздражители, прежде чем заводить котёнка.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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