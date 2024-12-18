Как ужиться с абиссинской кошкой при аллергии

Абиссинская кошка считается одной из наиболее "гипоаллергенных" пород, однако это не означает, что она совсем не вызывает аллергии. Реакцию у людей провоцируют не шерсть питомца, а особые белки Fel D1 и Fel D4, выделяемые сальными и слюнными железами кошек. Эти вещества скапливаются на коже и шерсти, особенно во время груминга, когда питомец вылизывается.
Абиссинцы выделяются низким уровнем белка Fel D1, что делает их "условно гипоаллергенными". Кроме того, у них слабовыраженный подшерсток и минимальная линька, что уменьшает распространение аллергенов в доме. Однако уровень этих белков увеличивается с возрастом питомца и после полового созревания. Кастрация может снизить их концентрацию и сделать жизнь аллергика с абиссинской кошкой более комфортной.
Важно понимать: отсутствие шерсти, как у сфинксов, не решает проблему, так как аллергены концентрируются на коже, а не исчезают.
Если у вас есть аллергия, но вы мечтаете завести абиссинскую кошку, важно минимизировать контакт с аллергенами:
Абиссинцы подходят людям с лёгкой аллергией, если соблюдать все рекомендации по содержанию и уходу. Эти активные, дружелюбные кошки требуют много внимания, игр и общения, поэтому они идеально подойдут тем, кто готов уделять питомцу время.
Если у вас есть сомнения, пройдите аллерготест на белок Fel D1 и другие раздражители, прежде чем заводить котёнка.
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