Как ужиться с абиссинской кошкой при аллергии

Как минимизировать аллергию на абиссинских кошек

2:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Абиссинская кошка считается одной из наиболее "гипоаллергенных" пород, однако это не означает, что она совсем не вызывает аллергии. Реакцию у людей провоцируют не шерсть питомца, а особые белки Fel D1 и Fel D4, выделяемые сальными и слюнными железами кошек. Эти вещества скапливаются на коже и шерсти, особенно во время груминга, когда питомец вылизывается.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Абиссинский кот

Почему абиссинские кошки считаются гипоаллергенными?

Абиссинцы выделяются низким уровнем белка Fel D1, что делает их "условно гипоаллергенными". Кроме того, у них слабовыраженный подшерсток и минимальная линька, что уменьшает распространение аллергенов в доме. Однако уровень этих белков увеличивается с возрастом питомца и после полового созревания. Кастрация может снизить их концентрацию и сделать жизнь аллергика с абиссинской кошкой более комфортной.

Важно понимать: отсутствие шерсти, как у сфинксов, не решает проблему, так как аллергены концентрируются на коже, а не исчезают.

Что делать людям с аллергией?

Если у вас есть аллергия, но вы мечтаете завести абиссинскую кошку, важно минимизировать контакт с аллергенами:

Держите кошачий лоток в чистоте и используйте непыльный наполнитель.

Не пускайте питомца в спальню и на кровать.

Регулярно купайте и вычёсывайте кошку (желательно доверить это другому члену семьи).

Чаще делайте влажную уборку, избавьтесь от ковров и тяжёлых штор.

Установите очиститель и увлажнитель воздуха.

Следите за здоровьем питомца — болезни могут увеличить уровень аллергенов.

Подойдёт ли вам абиссинская кошка?

Абиссинцы подходят людям с лёгкой аллергией, если соблюдать все рекомендации по содержанию и уходу. Эти активные, дружелюбные кошки требуют много внимания, игр и общения, поэтому они идеально подойдут тем, кто готов уделять питомцу время.

Если у вас есть сомнения, пройдите аллерготест на белок Fel D1 и другие раздражители, прежде чем заводить котёнка.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



