Что делать, если собака постоянно лезет на кровать

Как отучить собаку спать на диване — простой метод для хозяев

1:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многим собакам нравится спать на хозяйской кровати — это инстинктивное желание чувствовать себя в безопасности рядом с хозяином. Однако не всем владельцам нравится такая привычка, поэтому важно отучить питомца от сна на кровати сразу, не откладывая процесс на потом.

Фото: freepik.com by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спящий щенок

Как отучить собаку спать на кровати?

1. Обустройте комфортное место для питомца.

Первое, с чего нужно начать, — это удобная и мягкая лежанка, которую собака сможет воспринимать как личное пространство. Поставьте её в таком месте, где питомец будет видеть вас — так ему будет спокойнее.

2. Приучайте к команде "место".

С самого начала собака должна усвоить, где её зона отдыха. Если ночью питомец снова заберётся на кровать, отведите его на лежанку и чётко повторите команду "место".

3. Поощряйте за правильное поведение.

Когда собака останется в своей лежанке, обязательно похвалите её, погладьте и дайте небольшое угощение. Позитивное подкрепление ускоряет обучение.

4. Будьте терпеливы и последовательны.

Если собака упрямо возвращается в спальню, не ругайте её и тем более не наказывайте. Терпеливо отводите её на место каждый раз, пока она не поймёт, что спать на кровати нельзя.

Дополнительный совет

Для щенков и взрослых собак будет проще привыкнуть к новому правилу, если лежанка расположена недалеко от вашей кровати. Так питомец почувствует себя в безопасности и постепенно научится отдыхать на своём месте.

Главное — последовательность, терпение и внимание к потребностям собаки.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



