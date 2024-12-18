Как прогулки влияют на поведение миниатюрных питомцев

Маленькая собака — большие потребности в выгуле

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Некоторые владельцы маленьких собак, таких как чихуахуа или йоркширский терьер, ошибочно полагают, что их питомцам не нужен полноценный выгул. Мол, достаточно беготни на балконе или во дворе частного дома. Однако это большое заблуждение.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Чихуахуа

Прогулка для собаки — это не просто возможность справить нужду, но и важная физическая и умственная нагрузка. Без ежедневного выгула животное начинает скучать, а скука неизбежно приводит к проблемам: громкому лаю, порче мебели, разгрёзанной обуви и другим проявлениям нежелательного поведения.

Миниатюрным собакам тоже нужен регулярный выгул — минимум 20-30 минут в день. Конкретное время зависит от здоровья и активности питомца.

Даже если у вас есть просторный двор, прогулка за его пределами будет полезной для собаки. На улице она изучает мир, сталкивается с новыми запахами и звуками, знакомится с сородичами и социализируется. Это помогает ей чувствовать себя уверенно и спокойно.

Не забывайте: прогулка — это залог здоровой и счастливой жизни вашего четвероногого друга.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



