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Почему корги может проявлять агрессию и как это исправить

Агрессия у корги - как её избежать и исправить
3:02
Зоосфера

Вельш-корги пемброк и кардиган - небольшие овчарки, которые завоевали сердца многих благодаря своему дружелюбному характеру. Но за очаровательной внешностью иногда скрывается непослушание и деструктивное поведение. Несмотря на устойчивое мнение, что злых корги не существует, эти собаки тоже могут проявлять агрессию или капризность при определённых обстоятельствах.

Корги
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Корги

Темперамент породы

По стандарту корги отличаются уравновешенным характером, высоким интеллектом и отличной обучаемостью. Кардиганы более вдумчивы и осторожны, тогда как пемброки — более игривые и общительные. Однако и у тех, и у других могут возникнуть проблемы с поведением, если хозяин не уделяет им должного внимания.

Почему корги могут стать злыми

1. Лидерство в стае
Даже небольшие корги стремятся быть "главными". Если другие питомцы не признают их авторитет, могут возникнуть конфликты, требующие вмешательства хозяина.

2. Укусы во время игр
Милые щенячьи укусы могут перерасти в проблему у взрослой собаки, если не пресекать их с самого начала.

3. Нарушение иерархии
Щенки корги нуждаются в чётких правилах. Вседозволенность приведёт к тому, что питомец будет считать себя лидером семьи и проявлять агрессию.

4. Недостаток активности
Корги — энергичные и выносливые собаки. Без физической нагрузки они начинают скучать и разрушать всё вокруг.

5. Фобии и травмы
Собаки, пережившие насилие или жизнь в приюте, могут вести себя агрессивно из-за защитного инстинкта.

6. Боль и болезни
Резкая боль может вызвать у корги агрессию. В таких случаях необходимо обратиться к ветеринару.

7. Отсутствие дрессировки
Социализация и обучение командам — обязательные этапы воспитания корги. Без этого они становятся неуправляемыми.

8. Инстинкт преследования
Быстро движущиеся объекты (велосипеды, бегущие люди) могут спровоцировать реакцию погони у собаки, поэтому на прогулках нужен поводок.

9. Жёсткие наказания
Бить собаку категорически нельзя. Агрессия и страх только усугубят поведение.

10. Половое созревание
Гормональные изменения могут сделать корги конфликтным, особенно в период течки или поиска партнёра.

Как справиться с агрессией

Если корги проявляет нежелательное поведение, начните с визита к ветеринару, чтобы исключить проблемы со здоровьем. В случае сложного характера или фобий помощь кинолога будет незаменима. Воспитание собаки с юного возраста и достаточное внимание помогут избежать большинства проблем.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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