Укрытие, игры и еда, или как сделать жизнь кошки счастливой

Как подарить кошке радость в обычной квартире

2:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Домашние кошки кажутся расслабленными и беспечными, но их жизнь не так уж проста. Представьте, что вы часами ждёте возвращения хозяина в закрытой квартире — так изо дня в день. Чтобы сохранить их спокойствие и радость, владельцам стоит учитывать несколько кошачьих увлечений.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка и хозяйка

1. Микромир

Инстинкты у кошек на первом месте. Даже в квартире они стремятся найти укромное и безопасное место. Шкафы с одеждой, тёплые пледы, картонные коробки или полки — вот где они чувствуют себя защищёнными.

2. Развлечения

Кошкам необходимо выплёскивать энергию и реализовывать охотничьи инстинкты. Мячики, игрушки, бантики или бег по квартире — такие занятия помогают справиться со скукой и поддерживают активность питомца. Регулярные игры полезны и для самих владельцев, ведь они предотвращают разрушительное поведение от скуки.

3. Еда и вода

Кошки ценят чистоту и свежесть. Грязная миска или вода рядом с едой вызовут у них отторжение. Питомцы инстинктивно ищут питьё в ванной или на кухне, потому что воспринимают воду вдали от еды как более безопасную и чистую.

4. Внимание и ласка

Несмотря на свою независимость, кошки любят внимание. Погладьте их, почешите за ушком, возьмите на руки, если они этого хотят. Отказывать в ласке особенно нельзя, когда питомец сам её просит. Это укрепляет эмоциональную связь между кошкой и хозяином.

5. Наблюдение за миром

Кошки — отличные наблюдатели. Им интересно следить за жизнью в квартире и за её пределами. Освободите место на подоконнике, чтобы питомец мог смотреть в окно. Для него это не только развлечение, но и способ контролировать окружающий мир.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



