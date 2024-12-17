Эксперты рассказали, что делать с яйцами насекомых на ёлке

Семья из Огайо нашла на ёлке сюрприз из сотен богомолов

0:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Семья из американского штата Огайо столкнулась с неожиданной проблемой после покупки рождественской ёлки. Через две недели после установки в доме на ветках обнаружились оотеки — небольшие мешочки с яйцами богомолов. "Детёныши вылуплялись и разбегались по всему дому", — рассказала Андреа Ковард.

Фото: flickr.com by Andy One, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Новогодняя ёлка

Эксперты предупреждают: такие "наросты" на ветвях ёлок могут содержать до 200 яиц богомолов. Хотя для людей эти насекомые безвредны, в домашних условиях они обречены на гибель из-за отсутствия еды. Специалисты рекомендуют не приносить заражённые деревья домой, а в случае обнаружения оотеки аккуратно снять её и вынести на улицу. В естественной среде богомолы смогут пережить зиму и вылупиться весной.

Уточнения

Обыкновенный богомол или богомол религиозный - насекомое из семейства настоящих богомолов отряда богомоловых.

