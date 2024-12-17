Эксперты рассказали, что делать с яйцами насекомых на ёлке

Семья из американского штата Огайо столкнулась с неожиданной проблемой после покупки рождественской ёлки. Через две недели после установки в доме на ветках обнаружились оотеки — небольшие мешочки с яйцами богомолов. "Детёныши вылуплялись и разбегались по всему дому", — рассказала Андреа Ковард.
Эксперты предупреждают: такие "наросты" на ветвях ёлок могут содержать до 200 яиц богомолов. Хотя для людей эти насекомые безвредны, в домашних условиях они обречены на гибель из-за отсутствия еды. Специалисты рекомендуют не приносить заражённые деревья домой, а в случае обнаружения оотеки аккуратно снять её и вынести на улицу. В естественной среде богомолы смогут пережить зиму и вылупиться весной.
Обыкновенный богомол или богомол религиозный - насекомое из семейства настоящих богомолов отряда богомоловых.
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