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Как справиться с привычкой собаки грызть поводок

1:46
Зоосфера

Иногда собаки могут проявлять нежелательное поведение на прогулке, например, начинать грызть свой поводок. Это может казаться безобидным, но на самом деле у этого поведения есть свои причины, которые важно понять и устранить.

Зубы собаки
Фото: Wikipedia by Emily Killian Molina, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Зубы собаки

Почему собака грызёт поводок

Недостаток прогулок.

Прогулка для собаки — это не только возможность справить нужду, но и важный социальный и сенсорный опыт. Животное наблюдает за окружающим миром, изучает других собак, людей и объекты, получает массу информации по запахам. Если прогулки редки или слишком коротки, собака может испытывать фрустрацию. Грызть поводок в этом случае — способ выплеснуть накопившуюся энергию.

Что делать

Проанализируйте, достаточно ли времени вы уделяете прогулкам. Попробуйте увеличить их длительность или разнообразить маршруты, чтобы дать собаке больше впечатлений.

Повышенная эмоциональность.

Некоторые собаки отличаются высокой эмоциональностью и энергией. От нетерпения, восторга или желания двигаться они могут начинать грызть поводок.

Как помочь

Попробуйте переключить внимание питомца на игрушку или команду. Это поможет успокоить собаку и научит её вести себя более спокойно.

Общие советы:

  • Давайте собаке возможность исследовать новые места и взаимодействовать с окружающим миром.
  • Если собака продолжает грызть поводок, обратитесь за консультацией к кинологу, чтобы скорректировать её поведение.

Правильное понимание причин и внимательный подход к потребностям питомца помогут устранить эту привычку и сделать прогулки более комфортными для вас обоих.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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