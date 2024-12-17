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Ошибка на прогулке: стоит ли отпускать собаку без поводка

1:38
Зоосфера

Многие владельцы собак считают, что прогулка без поводка — это способ дать питомцу свободу передвижения и улучшить качество прогулки. Особенно часто такое мнение встречается среди владельцев собак маленьких пород, которые полагают, что их питомец не представляет угрозы для окружающих.

Собачка чау чау
Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Собачка чау чау

Однако специалисты настоятельно не рекомендуют отпускать собак, даже миниатюрных, с поводка.

Почему поводок необходим

Безопасность для собаки.

Поведение животного, даже хорошо обученного, может быть непредсказуемым. Собака может испугаться резкого звука, выбежать на дорогу и не осознать опасности. Такие ситуации часто приводят к трагедиям.

Риск потеряться.

Испуганная собака может убежать далеко от хозяина, особенно если почувствует угрозу. Именно из-за отсутствия контроля на прогулках многие питомцы теряются.

Контакт с другими животными.

Даже дружелюбная собака может стать жертвой агрессии сородичей. Попытка познакомиться с более "грозным" псом без контроля хозяина может закончиться травмами.

Почему это важно

Поводок — это не только способ ограничить свободу собаки, но и средство её защиты. Он помогает контролировать поведение питомца в любых обстоятельствах, предотвращая несчастные случаи.

Отказ от поводка может казаться удобным, но на практике он несёт в себе серьёзные риски как для животного, так и для окружающих. Забота о безопасности вашей собаки должна быть в приоритете.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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