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Три команды, которые освоит даже самая независимая кошка

1:45
Зоосфера

Кошки не уступают собакам в интеллектуальных способностях и также могут быть обучены выполнению команд. Однако дрессировка кошек требует больше времени и терпения.

Кошка на спине
Фото: flickr.com by yeowatzup, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кошка на спине

Эксперты отмечают, что любая домашняя кошка способна выучить три основные команды, включая одну запрещающего характера.

1. Команда "Нельзя"

Запретительная команда ("нельзя" или "фу") помогает установить границы для поведения кошки. При её обучении важно избегать физического наказания или резкой строгости. Вместо этого нужно повторять команду спокойным, но твёрдым голосом, создавая ассоциацию с нежелательными действиями.

2. Команда "Лежать" или "Место"

Эта команда учит кошку находиться в заданном месте. Для её выполнения похлопывайте рукой по нужной поверхности (например, дивану или коленям), повторяя команду. Когда кошка придёт и уляжется, обязательно погладьте её и угостите лакомством.

3. Команда "Сидеть"

Самая сложная команда, но её выполнение также возможно. Алгоритм прост: повторяйте команду голосом и мягко помогайте кошке принять сидячее положение. Это может потребовать больше времени и терпения, но регулярные тренировки и поощрения помогут достичь результата.

Ключ к успеху:

Поощрение — основной инструмент в обучении кошек. Угощения, похвала и поглаживания стимулируют их интерес и помогают закрепить положительное поведение. Без мотивации животное может утратить интерес к дрессировке, поэтому важно поощрять каждую попытку выполнения команды.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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