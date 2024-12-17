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Почему собака лезет в кровать и как её отучить

1:38
Зоосфера

Многие владельцы собак сталкиваются с тем, что их питомцы просятся в хозяйскую кровать. Это связано с естественным инстинктом: собаки, как и кошки, стремятся чувствовать себя в безопасности рядом с хозяином. Однако, если позволять собаке спать на кровати, в будущем это может привести к проблемам.

Кокер-спаниель
Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Pol GRANDMONT, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Кокер-спаниель

Почему собаки лезут в кровать

Основная причина — желание быть ближе к хозяину, что дарит собаке чувство спокойствия и защищенности. Особенно это актуально для щенков.

Как отучить собаку от сна в кровати:

Создайте комфортное место для сна

Организуйте для собаки удобную лежанку и начните приучать её к команде "место".

Будьте настойчивыми

Если собака вернётся к вам в кровать, отведите её обратно на лежанку, снова повторяя команду. Когда она останется на своём месте, обязательно похвалите и поощрите питомца лакомством.

Не наказывайте

Ругать или применять наказания за возвращение в кровать нельзя. Это может создать у собаки негативные ассоциации и ухудшить её доверие к вам.

Разместите лежанку рядом

Поставьте лежанку так, чтобы собака могла видеть хозяина. Это создаст ощущение близости, не нарушая установленных границ.

Терпение — ключ к успеху

Процесс может занять некоторое время, но настойчивость и мягкий подход помогут отучить питомца от привычки спать на хозяйской кровати. Собака научится, что у неё есть собственное место, где она чувствует себя комфортно и в безопасности.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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