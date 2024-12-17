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Генри, легендарный крокодил, празднует день рождения и удивляет учёных

1:52
Зоосфера

В Южной Африке старейший крокодил в мире празднует 124-летие. Нильский крокодил Генри, обитающий в Центре охраны природы Crocworld, родился около 1900 года.

Крокодил
Фото: flickr.com by Sheba_Also 43,000 photos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Крокодил

Впервые пойманный в дельте Окаванго в 1903 году, он с 1985 года находится под защитой центра в городе Скоттбург. За свою долгую жизнь Генри стал отцом более 10 000 детёнышей, впечатляя учёных своей энергией и здоровьем.

Весом 700 килограммов и длиной 5 метров, Генри выделяется не только своими размерами, но и уникальным долголетием.

"Мы не знаем, 100 ему лет или 130, но 124 года для крокодила, это далеко не предел". — отмечает Стивен Остад биолог из Университета Алабамы.

Долговечность рептилий объясняется хладнокровным обменом веществ, позволяющим экономить энергию, а также отсутствием значительных возрастных изменений в физиологии. Жизнь в неволе обеспечила Генри стабильное питание, защиту от болезней и несчастных случаев.

Кроме того, исследования показывают, что кровь нильских крокодилов обладает антибактериальными свойствами, а их микробиом способствует укреплению иммунной системы. Эти особенности делают их одними из самых выносливых животных на планете.

Изучение старения таких рептилий, как Генри, остаётся сложной задачей, ведь наблюдать за их жизненным циклом приходится десятилетиями.

"Крокодилы живут дольше, чем учёные, которые их изучают", — шутит Остад.

Генри продолжает удивлять посетителей Crocworld своей активностью, оставаясь символом долголетия и силы природы.

Уточнения

Крокоди́лы (лат. Crocodilia) — отряд вторично-водных животных класса пресмыкающихся из клады эузухий, которая, в свою очередь, вместе с множеством промежуточных клад относится к кладе круротарзы или псевдозухии. Из ныне живущих организмов ближайшие родственники крокодилов — птицы, потомки сестринской ветви архозавров.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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