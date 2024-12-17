Как понять, что ваша собака счастлива? Обратите внимание на эти признаки

1:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как узнать, счастлива ли ваша собака

Поскольку собаки довольно эмоциональные животные, их эмоциональное состояние можно понять по позе, выражению морды и движениям тела.

Фото: 500px.com by Tobias Weidner, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Собака

Ваша собака счастлива, если ее уши расслаблены, глаза спокойны. Кроме того, признаки радости у собак — это когда они машут и хвостом, прыгают и крутятся вокруг себя.

Животное расслаблено, если оно показывает свой живот, взаимодействует с другими собаками и прижимается к вам.

Если собака счастлива, питомец вас не боится и доверяет. В глазах собаки вы надежный лидер. Если собака привязана к вам, животное будет охотно выполнять ваши команды, чтобы заслужить от вас похвалу.

Кроме того, счастливая собака умеет контролировать свои эмоции и спокойно реагирует на запреты. Счастливая собака поднимает хвост, за исключением пород, для которых такое положение хвоста неестественно.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



