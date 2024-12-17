Как понять, что ваша собака счастлива? Обратите внимание на эти признаки

Поскольку собаки довольно эмоциональные животные, их эмоциональное состояние можно понять по позе, выражению морды и движениям тела.
Ваша собака счастлива, если ее уши расслаблены, глаза спокойны. Кроме того, признаки радости у собак — это когда они машут и хвостом, прыгают и крутятся вокруг себя.
Животное расслаблено, если оно показывает свой живот, взаимодействует с другими собаками и прижимается к вам.
Если собака счастлива, питомец вас не боится и доверяет. В глазах собаки вы надежный лидер. Если собака привязана к вам, животное будет охотно выполнять ваши команды, чтобы заслужить от вас похвалу.
Кроме того, счастливая собака умеет контролировать свои эмоции и спокойно реагирует на запреты. Счастливая собака поднимает хвост, за исключением пород, для которых такое положение хвоста неестественно.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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