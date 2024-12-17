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Что означает кошачье мурлыканье? Удивительные факты

1:11
Зоосфера

Многогранное мурлыканье

Вопреки распространенному мнению, кошачье мурлыканье является не только показателем счастья.

Кошка
Фото: https://www.flickr.com/photos/kevenlaw/2128446368/ by Keven Law from Los Angeles, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кошка

Кошки используют мурлыканье для передачи различных эмоциональных состояний, а не только удовлетворения. Интересно, что есть данные, свидетельствующие о том, что мурлыканье может даже иметь целебные свойства.

Мурлыканье у разных видов

Мурлыкают все породы домашних кошек, а также несколько видов диких кошек (например, рыси, оцелоты).

Однако большие кошки, которые рычат (например, львы, тигры и ягуары), не мурлыкают. Гепарды, как ни удивительно, являются исключением — они могут как рычать, так и мурлыкать. Отсутствие гибкости голосового аппарата не позволяет рычать большим кошкам.

Не только кошки

Мурлыканье характерно не только для кошек. Близкие родственники кошек, в том числе генеты, циветты и мангусты, также демонстрируют мурлыкающее поведение. Даже такие животные, как морские свинки, еноты и гиены, могут издавать мурлыкающие звуки.

Уточнения

Мурлы́канье (урча́ние) — издаваемый большинством видов кошачьих и некоторыми виверровыми негромкий жужжащий звук, сопровождающийся ощутимой вибрацией на некоторых участках поверхности тела.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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