Что означает кошачье мурлыканье? Удивительные факты

Вопреки распространенному мнению, кошачье мурлыканье является не только показателем счастья.
Кошки используют мурлыканье для передачи различных эмоциональных состояний, а не только удовлетворения. Интересно, что есть данные, свидетельствующие о том, что мурлыканье может даже иметь целебные свойства.
Мурлыкают все породы домашних кошек, а также несколько видов диких кошек (например, рыси, оцелоты).
Однако большие кошки, которые рычат (например, львы, тигры и ягуары), не мурлыкают. Гепарды, как ни удивительно, являются исключением — они могут как рычать, так и мурлыкать. Отсутствие гибкости голосового аппарата не позволяет рычать большим кошкам.
Мурлыканье характерно не только для кошек. Близкие родственники кошек, в том числе генеты, циветты и мангусты, также демонстрируют мурлыкающее поведение. Даже такие животные, как морские свинки, еноты и гиены, могут издавать мурлыкающие звуки.
Мурлы́канье (урча́ние) — издаваемый большинством видов кошачьих и некоторыми виверровыми негромкий жужжащий звук, сопровождающийся ощутимой вибрацией на некоторых участках поверхности тела.
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