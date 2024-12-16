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Как подготовить кошку к путешествию на поезде? Эти советы сделают поездку комфортной и удобной для животного

1:04
Зоосфера

Как кошки справляются с долгим путешествием на поезде

Кошка в поезде должна быть в переноске. Переноску лучше расположить у ног. Это самое безопасное положение для вашего питомца. Кроме того, кошка может свободно гулять во время поездки. Однако следить за животным нужно внимательно.

Кот на подоконнике
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кот на подоконнике

Как подготовить кошку к поездке на поезде

Больше всего подойдут тканевые каркасные сумки для переноски с жестким дном. Вход в них предусмотрен сверху или сбоку, а мягкие, плотные стены создают уют и гасят посторонние шумы. Больше всего животных пугают громкие звуки.

Кошки также боятся новых, незнакомых запахов. Поэтому положите в переноску игрушку и одеяло, пропитанное запахом вас и вашего дома. Животному будет намного комфортнее во время поездки. Сбоку имеется сетчатое окошко для обзора и воздухообмена.

На всякий случай лучше взять с собой ветеринарный паспорт с отметками о прививках.

Уточнения

По́езд в современном понятии — сформированный и сцепленный состав, состоящий из группы вагонов, с одним или несколькими действующими локомотивами или моторными вагонами, приводящими его в движение.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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