Кошка в поезде должна быть в переноске. Переноску лучше расположить у ног. Это самое безопасное положение для вашего питомца. Кроме того, кошка может свободно гулять во время поездки. Однако следить за животным нужно внимательно.
Больше всего подойдут тканевые каркасные сумки для переноски с жестким дном. Вход в них предусмотрен сверху или сбоку, а мягкие, плотные стены создают уют и гасят посторонние шумы. Больше всего животных пугают громкие звуки.
Кошки также боятся новых, незнакомых запахов. Поэтому положите в переноску игрушку и одеяло, пропитанное запахом вас и вашего дома. Животному будет намного комфортнее во время поездки. Сбоку имеется сетчатое окошко для обзора и воздухообмена.
На всякий случай лучше взять с собой ветеринарный паспорт с отметками о прививках.
По́езд в современном понятии — сформированный и сцепленный состав, состоящий из группы вагонов, с одним или несколькими действующими локомотивами или моторными вагонами, приводящими его в движение.
Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.