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Кинолог назвал идеальную породу собак для семей с детьми

1:10
Зоосфера

Кинолог Уилл Этертон из Великобритании поделился своим мнением о том, почему веймаранеры являются отличным выбором для семей с детьми.

семья на закате
Фото: Flickr by Eric Ward, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
семья на закате

По мнению Этертона, веймаранеры могут стать достойной альтернативой лабрадорам: они обладают такой же интеллектуальной способностью, но отличаются большей силой и выносливостью. Он подчеркнул, что дрессировка этих собак проходит легко и увлекательно, они умеют ладить как с другими псами, так и с детьми.

Эксперт также отметил, что веймаранеры обладают впечатляющей внешностью и назвал эту породу одной из самых захватывающих, с которыми ему доводилось работать. Об этом сообщает Irish Star.

Веймаранер — это универсальная гончая, обладающая высокими охотничьими способностями и добрым характером. Эти собаки отличаются дружелюбием, оптимизмом, аккуратностью и преданностью своим хозяевам. Однако им необходимо постоянное внимание, и они плохо переносят одиночество. Специалисты рекомендуют таких собак семьям, предпочитающим активный образ жизни.

Уточнения

Веймаранер или веймарская легавая (нем. weimaraner) — охотничья подружейная собака. Её предков использовали и в охоте на крупную дичь. Он послушен и необычайно понятлив, легко обучается, используется для розыскной работы и в качестве сторожа.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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