Кинолог предложил изменить график выгула собак перед Новым годом

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Шумные празднования, незнакомые люди и использование пиротехники могут вызвать у собак значительный стресс. Чтобы подготовить своих любимцев к встрече Нового года, владельцам стоит внести изменения в расписание прогулок.

Фото: flickr.com by Гигантвермин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Глаз собаки

Глава РКФ Владимир Голубев советует обучить питомца спокойному поведению в присутствии гостей, а также избегать попрошайничества и воровства еды со стола. Если планируется отсутствие хозяев дома, стоит подготовить собаку к временной изоляции, отмечает агентство ТАСС.

Кроме этого, необходимо постепенно адаптировать график выгула, чтобы в праздничный период питомец лучше справлялся с изменениями. Рекомендуется смещать время прогулок шаг за шагом — сначала на 30 минут, затем на 60 и так далее, чтобы избежать сильного стресса у собаки.

Специалисты советуют выгуливать животных не позже 19:00, когда еще не начинаются фейерверки. Прогулка по загруженному праздничному городу может оказаться неприятной как для собаки, так и для ее хозяина.

Уточнения

Пироте́хника устар. пиротехния (др.-греч. πῦρ «огонь, жар» + τεχνικός от τέχνη «искусство, мастерство, умение») — отрасль техники, связанная с технологиями изготовления и применением горючих составов и снаряжаемых ими изделий.



