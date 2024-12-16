Эксперты рассказали, чем новогодняя елка опасна для кошек и собак

Домашние животные часто проявляют повышенный интерес к новогодней елке с ее сверкающими гирляндами и яркими игрушками. Специалисты предупреждают о возможной опасности, которую может представлять это новогоднее дерево для наших питомцев.
Независимо от того, выбрано ли живое или искусственное дерево, иголки хвойных растений всегда привлекают внимание животных. Проглоченные шишки могут вызвать раздражение пищеварительной системы питомца. Кроме того, сок и эфирные масла хвойных деревьев способны привести к раздражению ротовой полости, что может вызвать у животных усиленное слюноотделение или рвоту.
Если ваш любимец попытается выпить воду из подставки живой елки, это также чревато проблемами с пищеварением, поскольку туда часто добавляют удобрения и консерванты. Ведь даже различные украшения могут представлять опасность для животных: так называемый "дождик" или мишура могут застрять в их желудочно-кишечном тракте, а стеклянные игрушки вполне могут разбиться и привести к порезам.
Пищевари́тельный или желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ) — система органов, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и лимфу и выделения из организма непереваренных остатков.
Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.