Эксперты рассказали, чем новогодняя елка опасна для кошек и собак

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Домашние животные часто проявляют повышенный интерес к новогодней елке с ее сверкающими гирляндами и яркими игрушками. Специалисты предупреждают о возможной опасности, которую может представлять это новогоднее дерево для наших питомцев.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Дружба кошки и собаки

Независимо от того, выбрано ли живое или искусственное дерево, иголки хвойных растений всегда привлекают внимание животных. Проглоченные шишки могут вызвать раздражение пищеварительной системы питомца. Кроме того, сок и эфирные масла хвойных деревьев способны привести к раздражению ротовой полости, что может вызвать у животных усиленное слюноотделение или рвоту.

Если ваш любимец попытается выпить воду из подставки живой елки, это также чревато проблемами с пищеварением, поскольку туда часто добавляют удобрения и консерванты. Ведь даже различные украшения могут представлять опасность для животных: так называемый "дождик" или мишура могут застрять в их желудочно-кишечном тракте, а стеклянные игрушки вполне могут разбиться и привести к порезам.

Уточнения

Пищевари́тельный или желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ) — система органов, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и лимфу и выделения из организма непереваренных остатков.

