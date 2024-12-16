На какие два типа делятся собаки зимой?

1:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

К числу тех собак, которые радуются морозу и снегу, можно отнести самоедов, хаски и сенбернаров. А вот уиппеты, грейхаунды, йорки, чихуахуа, таксы, бассетхаунды и корги, то есть короткошёрстные, коротколапые и просто маленькие собачки, очень не любят зимние прогулки.

Фото: dreamypixel.com by Мечтательный Пиксель, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Собака

Есть и третий тип собак — промежуточный. К нему относится большинство других пород. Эти собаки вроде и не имеют ничего против зимней непогоды, но и не проявляют особого восторга от неё.

Им достаточно пару раз в день выйти на улицу, чтобы сделать свои дела, оставить на снегу свои приветы другим собакам, проверить обстановку — и на этом всё. Их декабрьский план прогулок на этом выполнен.

Сейчас у владельцев есть возможность скрасить мелким породам собак пребывание на улице в мороз. Подходящая одежда и обувь всегда придут на помощь. Ну и, конечно, активные игры помогут им развлечься, согреться и вернуться домой счастливыми.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



