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5 правил, которые должны знать все родители котят

1:32
Зоосфера

Если в доме появился котёнок, следует соблюдать ряд правил, которые сохранят здоровье вашего любимца.

Кошка на кровати
Фото: commons.wikimedia.org by Фелиланд, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кошка на кровати

1. Не полагайтесь на москитные сетки. Как только в вашем доме появился котёнок, позаботьтесь о надёжной сетке-антикошке. Она выдержит даже самые смелые попытки вашего любимца поймать птичку за окном.

2. Не давайте магазинное молоко. Оно не может заменить котёнку материнское молоко, в котором содержатся все необходимые питательные вещества. К тому же, по мере взросления у котят снижается активность фермента лактазы, который помогает усваивать молочный белок и лактозу.

3. Обращайте внимание на состав корма. Цена не всегда является решающим фактором, гораздо важнее рецептура. Идеальная формула корма должна включать животный белок с чётко обозначенным источником, а также полезные жиры и овощи.

4. Не давайте еду со стола. С самого первого дня появления котёнка в вашем доме важно установить чёткие границы. Если вы будете кормить его со стола, он может привыкнуть к попрошайничеству и не поймёт, почему вы перестали делиться с ним.

5. Не забывайте об обработке от паразитов. Даже если ваш котёнок не выходит из дома, он может заразиться яйцами гельминтов и клещами с вашей обуви, а блохи могут жить в подъезде круглый год, например, в придверном коврике у соседей.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) животных-компаньонов.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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