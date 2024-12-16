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Три породы собак, которые с гордостью могут носить титул царей русской зимы

2:20
Зоосфера

С наступлением русской зимы с её леденящими ветрами и метелями, не каждая собака сможет выдержать такие холода. Однако существуют породы, для которых холодная погода — не помеха, а скорее время года, когда они чувствуют себя как рыба в воде.

Катание На собачьих упряжках
Фото: flickr.com by Национальный парк и заповедник Денали, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Катание На собачьих упряжках

Сиба-ину - порода родом из Японии, её сильный дух и устойчивость к холодам делают её идеальным питомцем для российских морозов. Эта небольшая, но крепкая собака прекрасно адаптируется к снежным зимам, сохраняя при этом высокую активность и энергичность.

У сиба-ину густой подшёрсток, который защищает от холода, благодаря которому они стали отличными спутниками для зимних прогулок даже при низких температурах. Кроме того, эти собаки хорошо переносят снег и могут проводить время на улице в любых условиях.

Сибирский хаски - природные марафонцы и снежные герои. Эта порода, выведена на Крайнем Севере для работы в тяжёлых условиях и изначально была предназначена для езды в упряжке по бескрайним снежным просторам.

Их физическая форма, и выносливость позволяют им не только преодолевать километры в мороз, но и наслаждаться самой атмосферой зимы. Сибирские хаски прекрасно переносят морозы до -30 °C и ниже. Их густая шерсть и богатый подшёрсток позволяют им долго оставаться на улице, не боясь холода.

Но следует помнить, что хаски — настоящие исследователи, склонные к побегу, поэтому прогулки с ними должны быть под строгим контролем.

Алтайская овчарка - порода, выведенная в горных районах России, сочетает в себе силу и выносливость. У неё очень плотная шерсть, и она хорошо приспособлена к жизни в суровых климатических условиях, где холода и снег — часть повседневной жизни.

Эти верные, решительные и активные собаки стали незаменимыми помощниками в защите людей и имущества. Алтайская овчарка обладает сильным охранным инстинктом и может смело защищать свою территорию, независимо от погодных условий. Мороз и снег — не препятствия для выполнения её обязанностей и длительных прогулок.

Уточнения

Сибирский хаски — заводская специализированная порода собак, выведенная чукчами северо-восточной части Сибири. 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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