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Дрессировка кошки: 3 команды, которые она легко усвоит

2:04
Зоосфера

Кошки, как и собаки, способны к обучению и дрессировке, вопреки тому, что многие владельцы считают их слишком независимыми и не поддающимися обучению. Они вполне могут научиться выполнять различные команды, например, приносить игрушки или усвоить, что некоторые действия запрещены.

Кот породы мейн-кун
Фото: commons.wikimedia.org by Katusha211992, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кот породы мейн-кун

Все кошки, независимо от породы, могут быть обучены некоторым трюкам. Однако некоторые породы, такие как бенгальская, абиссинская, сомалийская, шотландская вислоухая и мейн-кун, обладают более высоким интеллектом и лучше поддаются дрессировке.

Дрессировать взрослую кошку не стоит, так как она вряд ли заинтересуется этим процессом. Однако котята в возрасте 7-8 месяцев могут быть обучены, особенно если процесс сопровождается наградой. Для них это игра и возможность получить лакомство.

Какие команды может выучить кошка? Эксперты утверждают, что их много, но прежде всего самые обычные, которые знает любая собака.

Команда "Сидеть"

Когда кошка начинает садиться, произнесите команду "Сидеть". Как только она сядет, дайте ей лакомство.

Команда "Лежать"

Алгоритм действий такой же, как при обучении команде "Сидеть". Как только кошка начинает ложиться на своё место, произнесите команду "Лежать" и поощрите её.

Команда "Нельзя" или "Фу"

Когда кошка делает что-то, что вам не нравится, произнесите одну из команд: "Нельзя" или "Фу". Если кошка не прекращает действие, остановите её самостоятельно. Повторяя эти действия, вы дадите кошке понять, что такое "нельзя" и какие действия не следует совершать.

При этом тренировки не должны длиться более трёх минут, иначе кошка устанет и потеряет интерес. Не стоит ожидать быстрых результатов и ни в коем случае не наказывайте кошку, если у неё что-то не получается, важно сохранять доверие между вами.

Уточнения

Дрессиро́вка живо́тных — комплекс обучающих действий над животными, предпринимаемых для выработки и закрепления различных условных рефлексов, умений и навыков.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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