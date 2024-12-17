Как мандарины влияют на здоровье кошки

Можно ли угощать кошек мандаринами

2:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки, благодаря своему любопытству, часто проявляют интерес к еде хозяев, в том числе к фруктам. Но безопасно ли давать питомцу мандарины, и стоит ли вообще включать фрукты в рацион кошек?

Фото: wikimedia.org by 7'o'7, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мандарины

Допустимо ли угощать кошек мандаринами?

Мандарины, как и другие фрукты, не являются обязательной частью рациона кошек. Эти животные — хищники, и их пищеварительная система рассчитана на мясные продукты. Однако в качестве редкого лакомства мандарины допустимы, но только при соблюдении определённых условий:

Очистите мандарин от кожуры, семян и плёнок.

Дайте питомцу понюхать дольку, чтобы проверить реакцию на запах.

Предложите не больше одной дольки в сутки и внимательно следите за самочувствием кошки.

Если вы заметили, что питомцу стало плохо, лучше отказаться от этого угощения.

Польза мандаринов

Содержат витамин С, однако кошки сами синтезируют его, поэтому дополнительное поступление из пищи им не нужно.

Обладают приятным ароматом и текстурой, что может заинтересовать некоторых кошек.

Риски употребления мандаринов

Раздражение пищеварительного тракта

Цитрусовые содержат лимонную кислоту и эфирные масла, которые могут вызывать боль в животе, рвоту, диарею и повышенное слюноотделение. Высокий уровень сахара

Избыточное количество фруктов может привести к расстройствам стула и повышению уровня глюкозы в крови, что особенно опасно для кошек с сахарным диабетом. Проблемы у котят и больных животных

Мандарины противопоказаны котятам младше шести месяцев, а также животным с хроническими заболеваниями желудка, кишечника или сахарным диабетом.

Что делать, если кошке стало плохо?

Если после мандарина у питомца появились вялость, рвота или диарея:

Немедленно уберите доступ к продукту.

Дайте кошке энтеросорбент, например, "Смекту".

При отсутствии улучшений обратитесь к ветеринару.

Общие правила включения фруктов в рацион

Предлагайте фрукты только в качестве редкого лакомства.

Очищайте плоды от кожуры, косточек и семян.

Выбирайте безопасные фрукты: яблоки, бананы, груши.

Избегайте гранатов, винограда, авокадо и других токсичных продуктов.

Не давайте испорченные, незрелые или подгнившие плоды.

Итоги

Мандарины не являются полезным продуктом для кошек, однако в редких случаях можно предложить небольшую дольку в качестве угощения. Если вы всё же решили дать кошке мандарин, соблюдайте меры предосторожности и внимательно следите за реакцией питомца.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



