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Как мандарины влияют на здоровье кошки

Можно ли угощать кошек мандаринами
2:50
Зоосфера

Кошки, благодаря своему любопытству, часто проявляют интерес к еде хозяев, в том числе к фруктам. Но безопасно ли давать питомцу мандарины, и стоит ли вообще включать фрукты в рацион кошек?

Мандарины
Фото: wikimedia.org by 7'o'7, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мандарины

Допустимо ли угощать кошек мандаринами?

Мандарины, как и другие фрукты, не являются обязательной частью рациона кошек. Эти животные — хищники, и их пищеварительная система рассчитана на мясные продукты. Однако в качестве редкого лакомства мандарины допустимы, но только при соблюдении определённых условий:

  • Очистите мандарин от кожуры, семян и плёнок.
  • Дайте питомцу понюхать дольку, чтобы проверить реакцию на запах.
  • Предложите не больше одной дольки в сутки и внимательно следите за самочувствием кошки.

Если вы заметили, что питомцу стало плохо, лучше отказаться от этого угощения.

Польза мандаринов

  • Содержат витамин С, однако кошки сами синтезируют его, поэтому дополнительное поступление из пищи им не нужно.
  • Обладают приятным ароматом и текстурой, что может заинтересовать некоторых кошек.

Риски употребления мандаринов

  1. Раздражение пищеварительного тракта
    Цитрусовые содержат лимонную кислоту и эфирные масла, которые могут вызывать боль в животе, рвоту, диарею и повышенное слюноотделение.
  2. Высокий уровень сахара
    Избыточное количество фруктов может привести к расстройствам стула и повышению уровня глюкозы в крови, что особенно опасно для кошек с сахарным диабетом.
  3. Проблемы у котят и больных животных
    Мандарины противопоказаны котятам младше шести месяцев, а также животным с хроническими заболеваниями желудка, кишечника или сахарным диабетом.

Что делать, если кошке стало плохо?

Если после мандарина у питомца появились вялость, рвота или диарея:

  • Немедленно уберите доступ к продукту.
  • Дайте кошке энтеросорбент, например, "Смекту".
  • При отсутствии улучшений обратитесь к ветеринару.

Общие правила включения фруктов в рацион

  • Предлагайте фрукты только в качестве редкого лакомства.
  • Очищайте плоды от кожуры, косточек и семян.
  • Выбирайте безопасные фрукты: яблоки, бананы, груши.
  • Избегайте гранатов, винограда, авокадо и других токсичных продуктов.
  • Не давайте испорченные, незрелые или подгнившие плоды.

Итоги

Мандарины не являются полезным продуктом для кошек, однако в редких случаях можно предложить небольшую дольку в качестве угощения. Если вы всё же решили дать кошке мандарин, соблюдайте меры предосторожности и внимательно следите за реакцией питомца.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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