Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зеленский насмешил Запад реакцией на предложение Орбана
ЦАХАЛ готовится к военным операциям в экстремальных условиях
Сказки Киева о боевом лазере: сенсационное заявление Украины оказалось с подвохом
Вадим Чебан о перспективах Газпрома — резервирование на январь по Турецкому потоку стоит дороже
100 свиней на борту лайнера помешали пилотам долететь до Мексики
Спасение яблони: чем закрыть дупло и защитить дерево
Можно ли объехать автобус на остановке: что говорит ПДД
Пять секретов косметолога для сияющей кожи в мороз
Сильная мотивация: 5 лучших фильмов о спорте

Рекомендации по защите питомцев от зимнего холода

Как одевать собак и кошек в мороз
Зоосфера

Нужно ли одевать питомцев зимой: когда это действительно необходимо
Природа предусмотрела естественную защиту животных от холода в виде шерсти и подкожного жира. Однако для некоторых собак и кошек этих механизмов недостаточно, особенно в зимний период. Одежда может быть важным элементом заботы о здоровье и комфорте питомца.

Собака
Фото: unsplash.com by Andrew Branch, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака

Кому точно нужна одежда зимой?

  • Мелкие породы собак
    Собаки таких пород, как чи-хуа-хуа, йоркширский терьер и другие, плохо переносят холод. Их тело остывает быстрее из-за высокой площади поверхности по отношению к массе. На прогулках в холодное время года этим питомцам необходима защита в виде свитера или комбинезона.

  • Гладкошёрстные породы
    Породы собак с короткой шерстью, такие как доберман или боксёр, не имеют плотного подшёрстка, который защищает от мороза. Тёплая одежда, например, комбинезон, станет надёжной защитой от переохлаждения.

  • Пожилые и больные животные
    Собаки и кошки с хроническими заболеваниями суставов, дыхательных путей или ослабленным иммунитетом нуждаются в дополнительной защите зимой. Одежда поможет минимизировать риск обострения болезней.

  • Щенки и котята
    Молодые животные более уязвимы к холоду из-за несформированной системы терморегуляции. Во время прогулок или в холодных помещениях их следует одевать в тёплую одежду.

  • Городские питомцы
    Зимой реагенты, влажный снег и сильный ветер могут нанести вред даже взрослым и здоровым животным. Одежда защитит их лапы от химических ожогов, а тело — от переохлаждения.

Почему это важно?

Одежда для животных — не только защита от холода, но и средство предотвращения болезней, связанных с переохлаждением. Выбирая комбинезоны, свитера или ботинки, обращайте внимание на их комфорт и свободу движений питомца.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны - термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Как легко размягчить капустные листья для голубцов
Еда и рецепты
Как легко размягчить капустные листья для голубцов
Что нельзя носить с джинсами, если вы хотите выглядеть модно и элегантно?
Красота и стиль
Что нельзя носить с джинсами, если вы хотите выглядеть модно и элегантно?
Огурцы для теплицы и открытого грунта: три лучших гибрида года
Садоводство, цветоводство
Огурцы для теплицы и открытого грунта: три лучших гибрида года Аудио 
Популярное
Россия заключила сделку, которая стала настоящим успехом

Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.

Россия заключила одну из самых крупных нефтяных сделок в своей истории
Напиток, который защитит печень в Новый год
Напиток, который защитит печень в Новый год
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Брэд Питт отреагировал на предложение сняться с Анджелиной Джоли за 60 миллионов долларов
Пятитонник ГАЗ-44. Плавающая грузовая машина родом из СССР Дмитрий Плотников Трамп разваливает либеральную Канаду. Проукраинская вице-премьер Фриланд ушла в отставку Любовь Степушова Динозавры эволюционировали в кротов, согласно новой научной гипотезе Игорь Буккер
Что нельзя носить с джинсами, если вы хотите выглядеть модно и элегантно?
Пряность жизни: как куркума влияет на здоровье
ВСУ скоро побегут от наступающих ВС РФ на Запорожье и Днепропетровск
ВСУ скоро побегут от наступающих ВС РФ на Запорожье и Днепропетровск
Последние материалы
ЦАХАЛ готовится к военным операциям в экстремальных условиях
Сказки Киева о боевом лазере: сенсационное заявление Украины оказалось с подвохом
Вадим Чебан о перспективах Газпрома — резервирование на январь по Турецкому потоку стоит дороже
Как одевать собак и кошек в мороз
100 свиней на борту лайнера помешали пилотам долететь до Мексики
Спасение яблони: чем закрыть дупло и защитить дерево
Можно ли объехать автобус на остановке: что говорит ПДД
Пять секретов косметолога для сияющей кожи в мороз
Сильная мотивация: 5 лучших фильмов о спорте
Эвелина Блёданс назвала смерть Яниса Тиммы подарком на Новый год для Седоковой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.