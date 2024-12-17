Рекомендации по защите питомцев от зимнего холода

Как одевать собак и кошек в мороз

Нужно ли одевать питомцев зимой: когда это действительно необходимо

Природа предусмотрела естественную защиту животных от холода в виде шерсти и подкожного жира. Однако для некоторых собак и кошек этих механизмов недостаточно, особенно в зимний период. Одежда может быть важным элементом заботы о здоровье и комфорте питомца.

Фото: unsplash.com by Andrew Branch, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака

Кому точно нужна одежда зимой?

Мелкие породы собак

Собаки таких пород, как чи-хуа-хуа, йоркширский терьер и другие, плохо переносят холод. Их тело остывает быстрее из-за высокой площади поверхности по отношению к массе. На прогулках в холодное время года этим питомцам необходима защита в виде свитера или комбинезона.

Собаки таких пород, как чи-хуа-хуа, йоркширский терьер и другие, плохо переносят холод. Их тело остывает быстрее из-за высокой площади поверхности по отношению к массе. На прогулках в холодное время года этим питомцам необходима защита в виде свитера или комбинезона. Гладкошёрстные породы

Породы собак с короткой шерстью, такие как доберман или боксёр, не имеют плотного подшёрстка, который защищает от мороза. Тёплая одежда, например, комбинезон, станет надёжной защитой от переохлаждения.

Породы собак с короткой шерстью, такие как доберман или боксёр, не имеют плотного подшёрстка, который защищает от мороза. Тёплая одежда, например, комбинезон, станет надёжной защитой от переохлаждения. Пожилые и больные животные

Собаки и кошки с хроническими заболеваниями суставов, дыхательных путей или ослабленным иммунитетом нуждаются в дополнительной защите зимой. Одежда поможет минимизировать риск обострения болезней.

Собаки и кошки с хроническими заболеваниями суставов, дыхательных путей или ослабленным иммунитетом нуждаются в дополнительной защите зимой. Одежда поможет минимизировать риск обострения болезней. Щенки и котята

Молодые животные более уязвимы к холоду из-за несформированной системы терморегуляции. Во время прогулок или в холодных помещениях их следует одевать в тёплую одежду.

Молодые животные более уязвимы к холоду из-за несформированной системы терморегуляции. Во время прогулок или в холодных помещениях их следует одевать в тёплую одежду. Городские питомцы

Зимой реагенты, влажный снег и сильный ветер могут нанести вред даже взрослым и здоровым животным. Одежда защитит их лапы от химических ожогов, а тело — от переохлаждения.

Почему это важно?

Одежда для животных — не только защита от холода, но и средство предотвращения болезней, связанных с переохлаждением. Выбирая комбинезоны, свитера или ботинки, обращайте внимание на их комфорт и свободу движений питомца.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны - термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

