Рекомендации по защите питомцев от зимнего холода

Нужно ли одевать питомцев зимой: когда это действительно необходимо Природа предусмотрела естественную защиту животных от холода в виде шерсти и подкожного жира. Однако для некоторых собак и кошек этих механизмов недостаточно, особенно в зимний период. Одежда может быть важным элементом заботы о здоровье и комфорте питомца.
Фото: unsplash.com by Andrew Branch, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака
Кому точно нужна одежда зимой?
Мелкие породы собак Собаки таких пород, как чи-хуа-хуа, йоркширский терьер и другие, плохо переносят холод. Их тело остывает быстрее из-за высокой площади поверхности по отношению к массе. На прогулках в холодное время года этим питомцам необходима защита в виде свитера или комбинезона.
Гладкошёрстные породы Породы собак с короткой шерстью, такие как доберман или боксёр, не имеют плотного подшёрстка, который защищает от мороза. Тёплая одежда, например, комбинезон, станет надёжной защитой от переохлаждения.
Пожилые и больные животные Собаки и кошки с хроническими заболеваниями суставов, дыхательных путей или ослабленным иммунитетом нуждаются в дополнительной защите зимой. Одежда поможет минимизировать риск обострения болезней.
Щенки и котята Молодые животные более уязвимы к холоду из-за несформированной системы терморегуляции. Во время прогулок или в холодных помещениях их следует одевать в тёплую одежду.
Городские питомцы Зимой реагенты, влажный снег и сильный ветер могут нанести вред даже взрослым и здоровым животным. Одежда защитит их лапы от химических ожогов, а тело — от переохлаждения.
Почему это важно?
Одежда для животных — не только защита от холода, но и средство предотвращения болезней, связанных с переохлаждением. Выбирая комбинезоны, свитера или ботинки, обращайте внимание на их комфорт и свободу движений питомца.
Уточнения
Живо́тные-компаньо́ны - термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.